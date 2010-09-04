اعتراض بیش از 100 تاجر هلندی نسبت به تحریم ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی در گفتگو با سایت الفارسیه، در رابطه با تحریم ها علیه ایران تاکید کرد: تحریم ها موضوع ضعیفی هستند. ما از بدو پیروزی انقلاب تا کنون تحت تحریم قرار داشته ایم. از ابتدای پیروزی انقلاب و در جنگ تحمیلی، تحریم هایی علیه ما صورت گرفت که باعث نوآوریهایی در کشور شد.

وی خاطرنشان کرد: این تحریم های جدید در همین راستا قابل ارزیابی هستند و راه بجایی نخواهند برد. البته آنها با این کار اهدافی را دنبال می کنند و می خواهند از این طریق برنامه هسته ای ایران را متوقف و جلوی رشد و بالندگی ایران را بگیرند، ولی علی رغم اقداماتی که علیه ما انجام می دهند در دو هفته قبل شاهد بارگذاری سوخت نیروگاه بوشهر بودیم .

غریب آبادی ادامه داد: با راه اندازی نیروگاه بوشهر، ایران سی و یکمین کشور تولید کننده برق هسته ای خواهد شد. مضافا اینکه برنامه هسته ای ما متکی به خارج از کشور نیست و لذا متوقف نخواهد شد. در زمینه های دیگر نیز پیشرفت ها ادامه خواهد یافت.

وی تاکید کرد: اصولا این تحریم ها بیشتر به ضرر خودشان است . در زمان تحریم ها بعضا حجم مبادلات تجاری ایران با اروپا افزایش یافته است. این نشان می دهد که آنها حاضر نیستند از منافع خود بگذرند. اگر آنها بخواهند بر سر راه تجارت ما مانع ایجاد کنند، ما براحتی اروپا را کنار می گذاریم و از جاههای دیگری نیازهای خودمان را تامین می کنیم.

سفیر ایران در هلند افزود: برنامه کنگره آمریکا برای تحریم بنزین باعث خودکفایی ما در داخل می شود. ضمنا کشور های دیگری داوطلبانه در صادرات بنزین به ایران فعال هستند. اخیرا بیانیه ای از سوی بیش از صد نفر از تجار هلندی در اعتراض به تحریم های اتحادیه اروپا و هلند علیه ایران صادر شد، مبنی بر اینکه تحریم ها بیش از آنکه به ایران ضربه بزند به شرکت های هلندی لطمه خواهد زد.

وی در پاسخ به این سئوال که برخی معتقدند با حمایت ترکیه از فلسطین و برخورد با اسرائیل، جایگاه ایران در قضیه فلسطین تضعیف شده است و بین ایران و ترکیه در این خصوص یک رقابت وجود دارد؟ بیان داشت: بنظر من وظیفه هر کشور اسلامی و غیر اسلامی است که از حقوق مردم فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی حمایت کند. ترکیه اخیرا نسبت به جنایات اسرائیل و حقوق مردم فلسطین حساس تر شده است. این یک پدیده مبارکی است. فکر نمی کنم رقابتی بین ترکیه و ایران در این زمینه وجود داشته باشد. هرچه دایره حمایت از مردم مظلوم فلسطین گسترده تر باشد، همه از آن استقبال می کنند.

سفیر ایران ادامه داد: موضوع اصلی، وحدت بیشتر برای حمایت از مردم فلسطین می باشد. اصولا افکار عمومی در کشورهای عربی نسبت به موضوع فلسطین حساس است و ایران در افکار عمومی کشورهای عربی محبوبیت بالایی دارد. پیوستن ترکیه به موج جدید، نشانه گسترش دایره حامیان مردم فلسطین است.