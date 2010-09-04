10 هزار واحد تجاری گلستان ممیزی برق شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم شهابی صبح شنبه در مراسم تقدیر از دست اندرکاران اجرای طرح ضربتی این شرکت در گرگان افزود: یکی از بخشهای پرمصرف در زمان اوج بار بخش تجاری و کسبه هستند.

وی اظهار داشت: در این بخشها با در پیش گرفتن راهکارهایی از جمله توزیع لامپ کم مصرف با وات بالا، استفاده از پیمانکار طی دو سال گذشته و ممیزی ۱۰ هزار واحد تجاری در مسیرهای اصلی کلیه شهرهای استان اقدامات مثبتی در راستای کنترل مصرف و کاهش پیک بار انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: اما در سال جاری متاسفانه به دلیل افزایش دما و گرمای طاقت فرسا باعث شد تا مجدد شاهد افزایش مصرف در این بخش باشیم.



شهابی افزود: به منظور کاهش مصرف و حذف مصارف غیرضروری و استفاده منطقی از روشنایی و سیستمهای سرمایشی در بخش تجاری ستاد مدیریت مصرف تصمیم گرفت تا با یک فراخوان عمومی از کلیه همکاران شرکت درخواست کند بعنوان همیار برق در فرهنگسازی و ترویج مدیریت مصرف برق همکاری و همیاری نمایند که با استقبال بسیار خوب همکاران و مشارکت و همکاری مشترکین گرامی استان نتایج ارزشمندی از اجرای این طرح حاصل شد .



در این مراسم از دست اندرکاران اجرای طرح ضربتی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان برای کنترل افزایش مصرف برق واحدهای تجاری و اصناف تقدیر شد.



گلستان 430 هزار مشترک برق دارد.