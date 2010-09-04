به گزارش خبرگزاری مهر، هدف اصلی این نشست رایزنی و هماهنگی در خصوص دستور کار اجلاس بروکسل است که قرار است در ماه اکتبر سال جاری میلادی برگزار شود.

دراین نشست موضوعاتی همچون انتخاب دبیر کل جدید، اقدامات مقتضی جهت برگزاری اولین همایش سرمایه گذاری در پروژه‌های حمل و نقلی کشورهای عضو تراسیکا و تبادل نظر و پیشنهادات اعضا در خصوص اصلاح ساختار دبیر خانه تراسیکا ، مورد بررسی قرار گرفت.

شهرام افندی زاده معاون وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ریاست هیئت ایرانی را در این اجلاس به عهده دارد.

همچنین قرار است امروز شنبه اجلاس دوجانبه کمیته کارشناسی جاده ای دو کشور جمهوری اسلامی ایران و اوکراین با حضور معاونان وزیران راه و ترابری، آخرین موضوعات در دستور کار مسائل حمل و نقل جاده ای و ساز و کارهای اجلاس آینده جامع کارشناسی را مورد بحث و تبادل قرار دهند.