دو پیشنهاد وزیر علوم برای دانشگاههای غیرانتفاعی/ حذف پسوند غیرانتفاعی

علی آهون منش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: یک پیشنهاد وزیر علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که پسوند غیرانتفاعی از عنوان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی حذف شود که در صورت تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی با حذف پسوند غیرانتفاعی از این موسسات تحت عنوان غیردولتی نام برده می شود.

وی درباره فلسفه حذف پسوند غیرانتفاعی از عنوان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی گفت: سرمایه گذاران در عرصه های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی مطابق عرف روز سودی دریافت می کنند این درحالیست که در دانشگاههای غیرانتفاعی سرمایه گذار مجبور است سود موسسه را در خود موسسه هزینه کند و سرمایه گذار قادر به برداشت سود نیست.

رئیس اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی افزود: در صورتی که پسوند غیرانتفاعی حذف شود سرمایه گذار در دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیردولتی می تواند سود خود را برداشت کند.

وی درباره پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تغییر سرنوشت سرمایه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی به مهر گفت: در اساسنامه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی بندی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر موسسه ای به هر دلیلی منحل شد اموال موسسه در اختیار دولت قرار گیرد.

آهون منش درباره مبنای پیشنهاد وزیر علوم به مهر گفت: مبنای پیشنهاد وزیر علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز این است که اگر قرار باشد بر اساس بند موجود رفتار شود، موسسات دیگر شایق به سرمایه گذاری نیستند چون به هر دلیلی اگر موسسه منحل شود سرمایه آنها از بین می رود.

رئیس اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی درباره کیفیت پیشنهاد وزیر علوم گفت: وزیر علوم با دیدگاه تشویق موسسات غیردولتی غیرانتفاعی به سرمایه گذاری این پیشنهاد را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده تا حتی اگر یک دانشگاه یا موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی منحل شد، سرمایه گذاری که انجام شده برای خود سرمایه گذار باقی بماند.