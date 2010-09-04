به گزارش خبرگزاری مهر، کروز، مدافع 19 ساله تیم فوتبال آرسنال، که نخستین بار در دسامبر سال گذشته برای آرسنال به میدان رفت، هنوز نتوانسته در تیم نخست جایی پیدا کند. این بازیکن از آرسن ونگر خواسته به او اجازه دهد به طور قرضی به تیم دیگری بپیوندد تا فرصت بازی پیدا کند.

کروز به " دیلی میل " گفت: دوست دارم از اینجا بروم و با کسب تجربه بازگردم. این امر در نهایت به نفع من تمام خواهد شد. شادمان خواهم شد اگر به تیم دیگری قرض داده شوم. چنان که بخت با من یار باشد، دوست دارم به تیمی بروم که پاسکاری در آن حرف اول را بزند.