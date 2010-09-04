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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۱۳

حائری به مهر خبرداد:

واگذاری سهام سه نیروگاه دولتی در روزهای آینده

واگذاری سهام سه نیروگاه دولتی در روزهای آینده

مدیرعامل توانیر از واگذاری سه نیروگاه خوی، مشهد و منتظر قائم به روش مزایده‌ای در روزهای آینده خبرداد.

همایون حائری در گفتگو با مهر با اشاره به سهم وزارت نیرو از منابع درآمدی نیروگاههای واگذار شده، افزود: البته هنوز از منابع درآمدی بینالود به عنوان اولین نیروگاه واگذار شده وزارت نیرو، سهمی برای این وزارتخانه در نظر گرفته نشده است.

وی با اشاره به طرحهای وزارت نیرو برای کاهش تلفات، تصریح کرد: وزارت نیرو طرحی را در دست اجرا دارد که بر اساس آن، پیمانکاران با دریافت سهام نیروگاههای کشور، پروژه های کاهش تلفات را اجرا کنند. این کار برای پیمانکاران دارای صرفه‌های  اقتصادی خواهد بود.

حائری از اجرای پروژه‌های کاهش تلفات شبکه برق در کشور نیز سخن گفت و اظهارداشت: هر اقدام مناسبی برای کاهش تلفات شبکه برق با جدیت دنبال می شود چراکه شبکه توزیع برق فرسوده شده و نیاز به بهینه سازی دارد، رفع این فرسودگی ها تلفات را کاهش می‌دهد.

به گزارش مهر، سهام نیروگاههای دولتی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذار می شود. 35 نیروگاه برای واگذاری به سازمان خصوصی سازی کشور معرفی شده‌اند که از این تعداد، تاکنون یک نیروگاه از طریق فرابورس و سه نیروگاه نیز بابت رد دیون دولت واگذار شده است.

کد مطلب 1145039

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