به گزارش خبرنگار مهر، دو مجموعه شعر "در خانه ما" و "مثل من به انتظار" از سروده های جواد محقق برای کودکان است که چاپ دوم و سوم آنها پس از سال ها توسط انتشارات سوره مهر با ویرایش و تغییرات گرافیکی منتشر می شود.

"در خانه ما" که تولید سال 81 است شامل 12 قطعه شعر، در قالب چهارپاره براى ‏گروه سنى کودک است.هریک از این اشعار در صفحه‏اى جداگانه، همراه با تصاویرى رنگى ارائه می شود و دربرگیرنده تصور ذهنى کودک از زیبایى‏هاى ‏پیرامونش است.

این کتاب که مرحله تصویرسازی را پشت سر می گذارد مضامینی چون نقش یک شیر بر روى دگمه لباس، توصیف دوستى یک کودک با کودکى دیگر در پارک، تصویر پدربزرگ در قاب عکس که کودک از او هدیه گرفته است، وصف بهار، خانم پرستار، شادمانى کودک از حضور در کنار پدربزرگ و مادربزرگ خود، تشبیه عروسک به یک ‏بچه، غم و دلتنگى کودک از غیبت معلم خود به دلیل بیمارى، آسمان، خدا در نظر کودک، چیدن ستاره از آسمان در خواب و خیال... را برای کودکان بیان می کند.

"مثل من در انتظار" اشعاری با موضوعیت حضرت صاحب‌الزمان(عج) است که چاپ نخست آن در سال 74 منتشر شده و در حال حاضر این کتاب مراحل تصویرسازی را در سوره مهر پشت سر می گذارد تا با ویرایش و گرافیک جدید تجدید چاپ شود.