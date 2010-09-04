به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "فرهنگ واژگان تئاتری" نوشته علیرضا احمدزاده حاوی واژگان مختلف تئاتری است که نویسنده آن‌ها را در قالب این کتاب گردهم آورده است. احمدزاده در بخشی از این کتاب 111 صفحه‌ای آورده است: طی سال‌ها تدریس در مراکز متعدد تئاتری،‌ ضرورت وجود فرهنگ واژگان تئاتر را حس می‌کردم.

"فرهنگ واژگان تئاتری" صرفا به واژگان تئاتر غیر ایرانی توجه دارد و تلاش شده تا اساسی‌ترین واژگان هنر تئاتر در آن آورده شود. کتاب "فرهنگ واژگان تئاتری" در شمارگان 1650نسخه و قیمت 2800 تومان توسط انتشارات "افراز" راهی بازار کتاب شده است.



همچنین احمدزاده کتاب "فرهنگ واژگان سینمایی" را نیز توسط نشر افراز راهی بازار کتاب کرده است. این کتاب 103صفحه‌ای مجموعه‌ای از واژه‌ها و اصطلاحات مطرح در عالم سینما است. کتاب "فرهنگ واژگان سینمایی" در شمارگان 1650نسخه و قیمت 2500 تومان چاپ شده است.

