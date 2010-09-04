اخبار چهاردهمین جشن سینمای ایران همچنان پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر، سینمای ایران در هفتهای که گذشت با تعطیلی چند روزه سالنهای سینمایی روبرو بود، از این رو به دلیل همزمانی با روزهای عزاداری با خبرهای کمتری در این حوزه روبرو بودیم. خبرهای مربوط به جشن سینمای ایران، حضور چند فیلم در جشنوارههای خارجی، ساخت فیلم کوتاه توسط 14 فیلمساز جوان سینمای ایران و... از جمله مطالب منتشر شده در هفته دوم شهریورماه بود.
- اعلام نامزدهای بهترین فیلمهای سینمای ایران و بهترین کارگرانهای فیلم اول از جمله آخرین اخبار چهاردهمین جشن سینمای ایران است. همچنین ناصر تقوایی فیلمساز برجسته و پیشکسوت سینمای ایران امسال توسط جشن فیلم کوتاه خانه سینما نشان ویژه ایسفا را دریافت میکند. در دوره گذشته این جشن نشان ایسفا به عباس کیارستمی اهدا شد. این مراسم 18 شهریورماه در تالار ایوان شمس برگزار میشود.
در ادامه مراسم بزرگداشتهای چهاردهمین جشن سینمای ایران محمد سریر تندیس این دوره را دریافت میکند. البته هنرمندان دیگری نیز در این دوره تقدیر میشوند که اسامی آنها متعاقبا اعلام میشود. بیژن میرباقری کارگردان مراسم جشن سینمای ایران که 24 یا 26 شهریورماه در برج میلاد برگزار میشود. شنیده میشود، مجری این مراسم نیز یکی از بازیگران طنز سینما و تلویزیون است که هنوز قطعی نشده است.
- یکی از اتفاقات جالبی که این روزها در سینمای ایران میافتد حضور بازیگران در حرفههای دیگر است. پیش از این باران کوثری در سمت منشی صحنه در پروژه سینمایی "یه حبه قند" با رضا میرکریمی همکاری کرده است. این بار نیز الناز شاکردوست در فیلم "اینجا تاریک نیست" محمدرضا خاکی به عنوان طراح لباس با گروه همکاری میکند.
- فخری خروش بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون ایران در سومین دوره جشنواره فیلمهای ایرانی سانفرانسیسکو تقدیر میشود. این جشنواره روزهای 27 و 28 شهریورماه در این شهر از ایالت امریکا برگزار میشود. "آخرین سوار سرنوشت"، "مترسک"، "دادشاه"، "امیرکبیر"، "یک بوس کوچولو" و... از کارهای وی در سینمای ایران محسوب میشود.
- فیلم "دیگری" اولین ساخته بلند سینمایی مهدی رحمانی در پنجاه و پنجمین دوره فیلم والادولید در اسپانیا که از تاریخ 23 تا 30 اکتبر امسال برگزار میشود، به نمایش در میآید. همچنین این فیلم در بخش مسابقه فستیوال بینالمللی فیلم ریودوژانیرو نیز حضور دارد. در "دیگری" محمدرضا فروتن، مریلا زارعی و مهران رجبی بازی میکنند.
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