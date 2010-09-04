اخبار چهاردهمین جشن سینمای ایران همچنان پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر، سینمای ایران در هفته‌ای که گذشت با تعطیلی چند روزه سالن‌های سینمایی روبرو بود، از این رو به دلیل همزمانی با روزهای عزاداری با خبرهای کمتری در این حوزه روبرو بودیم. خبرهای مربوط به جشن سینمای ایران، حضور چند فیلم در جشنواره‌های خارجی، ساخت فیلم کوتاه توسط 14 فیلمساز جوان سینمای ایران و... از جمله مطالب منتشر شده در هفته دوم شهریورماه بود.

- اعلام نامزدهای بهترین فیلم‌های سینمای ایران و بهترین کارگران‌های فیلم اول از جمله آخرین اخبار چهاردهمین جشن سینمای ایران است. همچنین ناصر تقوایی فیلمساز برجسته و پیشکسوت سینمای ایران امسال توسط جشن فیلم کوتاه خانه سینما نشان ویژه ایسفا را دریافت می‌کند. در دوره گذشته این جشن نشان ایسفا به عباس کیارستمی اهدا شد. این مراسم 18 شهریورماه در تالار ایوان شمس برگزار می‌شود.

در ادامه مراسم بزرگداشت‌های چهاردهمین جشن سینمای ایران محمد سریر تندیس این دوره را دریافت می‌کند. البته هنرمندان دیگری نیز در این دوره تقدیر می‌شوند که اسامی آنها متعاقبا اعلام می‌شود. بیژن میرباقری کارگردان مراسم جشن سینمای ایران که 24 یا 26 شهریورماه در برج میلاد برگزار می‌شود. شنیده می‌شود، مجری این مراسم نیز یکی از بازیگران طنز سینما و تلویزیون است که هنوز قطعی نشده است.

- یکی از اتفاقات جالبی که این روزها در سینمای ایران می‌افتد حضور بازیگران در حرفه‌های دیگر است. پیش از این باران کوثری در سمت منشی صحنه در پروژه سینمایی "یه حبه قند" با رضا میرکریمی همکاری کرده است. این بار نیز الناز شاکردوست در فیلم "اینجا تاریک نیست" محمدرضا خاکی به عنوان طراح لباس با گروه همکاری می‌کند.

- فخری خروش بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون ایران در سومین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی سانفرانسیسکو تقدیر می‌شود. این جشنواره روزهای 27 و 28 شهریورماه در این شهر از ایالت امریکا برگزار می‌شود. "آخرین سوار سرنوشت"، "مترسک"، "دادشاه"، "امیرکبیر"، "یک بوس کوچولو" و... از کارهای وی در سینمای ایران محسوب می‌شود.

- فیلم "دیگری" اولین ساخته بلند سینمایی مهدی رحمانی در پنجاه و پنجمین دوره فیلم والادولید در اسپانیا که از تاریخ 23 تا 30 اکتبر امسال برگزار می‌شود، به نمایش در می‌آید. همچنین این فیلم در بخش مسابقه فستیوال بین‌المللی فیلم ریودوژانیرو نیز حضور دارد. در "دیگری" محمدرضا فروتن، مریلا زارعی و مهران رجبی بازی می‌کنند.

- فیلم "طهران- تهران" ساخته داریوش مهرجویی و مهدی کرمپور در نخستین حضور بین‌‌المللی در سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم مونترال و در بخش فوکوس بر سینمای جهان به نمایش درمی‌آید و پس از آن به میل‌والی، جشنواره فیلم‌های ایرانی شیکاگو و سائوپائولو می‌رود. در این فیلم دو اپیزودی بازیگرانی چون پانته آ بهرام، قربان نجفی، پرویز نوری، رعنا آزادی ور، رضا یزدانی، طناز طباطبایی و.... بازی می‌کنند.

مریلا زارعی در نمایی از فیلم "دیگری"

- فیلم "خیابان‌های آرام" کمال تبریزی وارد مرحله پیش‌تولید شد، این فیلم توسط سید محمود رضوی تهیه می‌شود و تاکنون حضور رضا عطاران در آن قطعی شده است. فیلمبرداری این فیلم در ارمنستان انجام می‌شود و داستان درباره اتفاقات عجیب و غریبی است که در یک شهر رخ می‌دهد و یک خبرنگار درگیر آن می‌شود.

- قیلم "کپی برابر اصل" عباس کیارستمی برای اولین بار در ایران در کارگاه آزاد مسعود کیمایی برای جمعی از منتقدان و هنرجویان این کارگاه هفته گذشته طی دو روز به نمایش درآمد. البته کیارستمی در این برنامه حضور نداشت و بخش‌هایی از پشت صحنه این فیلم برای حاضران نمایش داده شد. ژولیت بینوش برای ین فیلم در جشنواره کن امسال جایزه بهترین بازیگر زن را نصیب خود کرد.

- 14 فیلمساز 14 فیلم کوتاه با موضوع اخلاق به سفارش حوزه هنری استان تهران می‌سازند. عبدالرضا کاهانی، فرزاد موتمن، محسن امیریوسفی، بهرام توکلی، بیژن میرباقری، وحید موسائیان، بایرام فضلی، پرویز شیخ طادی، شاهد احمدلو، نقی نعمتی، شهرام مکری، علی شاه‌حاتمی، حمید نعمت الله و محمدعلی باشه آهنگر اسامی این فیلمسازان است. این آثار در جشنواره فیلم فجر امسال به نمایش در می‌آید.

- سالن‌های سینما از یکشنبه هفتم شهریورماه تا 11 به دلیل ایام عزاداری تعطیل بودند. به همین دلیل اکران فیلم‌های "از ما بهترون" مهرداد فرید، "کارناوال مرگ" حبیب الله کاسه ساز، "یک اشتباه کوچولو" محسن دامادی، "یک جیب پر پول" قدرت الله صلح میرزایی و "فاصله" کامران قدکچیان از روز 11 شهریورماه آغاز شده است.