خشکسالی شش هزار هکتار اراضی مرکبات قیروکارزین را از بین برد

حجت الاسلام یونس موسوی سرچشمه در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: امروز بسیاری از کشاورزان و باغداران شهرستان فیروزآباد به نان شب محتاج شدند چراکه عدم پرداخت مناسب اعتبارات خشکسالی سال 88 باعث شده که بسیاری از مصوبات مربوط به خشکسالی بدون نتیجه باقی بماند و ارگانهای مربوطه نیز نتوانسته اند کارهای خود را اجرایی کنند.

وی با اشاره به سه مشکل بزرگ مردم شهرستان فیروزآباد افزود: از بین رفتن سرمایه مردم، محتاج شدن و ناتوانی در اداره زندگی و بدهکاری به بانکها از مشکلات اصلی مردم شهرستان محسوب می شود که باعث شده آینده روشنی در انتظار این شهرستان نباشد.

نماینده مردم شهرستان فیروز آباد با اشاره به عدم همکاری بانکها با کشاورزان خسارت دیده تاکید کرد: یکی دیگر از مشکلات کشاورزان وباغداران شهرستان فیروزآباد عدم همکاری بانکهاست چراکه ناتوانی در پرداخت اقساط باعث شده بانکها نسبت به دریافت معوقات خود از ضامن ها اقدام کنند و از طرفی اموال دریافت کنندگان تسهیلات را به تملک خود درآورند که اینگونه حرکات مشکلات خانوادگی فراوانی را برای مردم درست کرده است.

موسوی سرچشمه ادامه داد: ارائه وامهای کشاورزی نیز با مشکل قوانین بانکی مواجه شده است چراکه 80 درصد مردم در تامین ضمانتهای مورد نیاز بانکها ناتوان هستند و از طرفی بانکها نیز فقط قوانین خود را اجرا می کنند که در این راستا باید مسئولین ارشد استان به فکر راهکار مناسبی برای رفع مشکلات مردم باشند.

شهرستان فیروزآباد در 95 کیلومتری شیراز قرار دارد.