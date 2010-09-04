اهداف واشنگتن تهدید کننده بقا بشریت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، فیدل کاسترو که دیروز جمعه در دانشگاه هاوانا سخنرانی می کرد از کشورهای جهان خواست تا از تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی و زرادخانه‌هایی که برای وجود بشریت تهدید محسوب می ‌شوند خودداری کنند.



وی همچنین هشدار داد که در صورت ماجراجویی آمریکا و اسرائیل علیه ایران بروز مناقشه هسته‌ ای اجتناب ناپذیر خواهد بود.



کاسترو از ایالات متحده برای ایجاد نظامی که بقای بشر را تهدید می ‌کند انتقاد و خاطر نشان کرد که مشکل هفت میلیارد نفر در جهان، جلوگیری از رویداد چنین تراژدی است.



کاسترو در همین خصوص گفت:"در رویارویی با مردمی که شک و تردید دارند باید مقاومت کنیم و از طرفی نباید هم فراموش کنیم که اکنون شمار زیادی از مردم نسبت به واقعیت هوشیار شده‌اند."



کاسترو در پایان سخنرانی 44 دقیقه‌ ای خود از حضور و حمایت مردمی از مبارزه برای صلح، قدردانی کرد و خطاب به آنها گفت: "توصیه می‌کنم از این مبارزه دست برندارید چون همانند گذشته پیروز خواهیم شد."