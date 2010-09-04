به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله نوروزی صبح شنبه در نشست این اداره کل افزود: بازرسین کار استان در اجرای ماده 181 قانون کار در این مدت هزار و 97 مورد بازدید از واحدهای کارگری انجام دادند.

وی اظهار داشت: در این بازدیدها، 124 نفر از اتباع خارجی غیر مجاز را که فاقد پروانه کار بوده اند شناسایی و زمینه را برای اشتغال به کار 104 نفر از جویندگان کار ایرانی فراهم کردند.

نوروزی با اشاره به 36 مورد برگ جریمه صادره گفت: جریمه یک روز اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه در سال 89 مبلغ 505 هزار ریال تعیین شده است.



مدیرکل کار و امو راجتماعی گلستان خاطرنشان کرد: تا به حال پنج مورد از کارفرمایان متخلف نیز به محاکم قضایی معرفی شدند.