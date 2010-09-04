از ارتباط با زن فرانسوی تا تاثیر جنگ 33 روزه در خداحافظی از"داونینگ استریت"

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جویش کرونیکل روز گذشته در گزارشی با اشاره به یادداشت های "تونی بلر" در کتاب خاطراتش به عنوان "سفر" به نقل از وی آورده است: واکنش به جنگ علیه لبنان بیشترین آسیب را به من پس از جنگ عراق در سال 2003 وارد آورد.

بلر در این نوشته ها به این مسئله اذعان کرده که با پشت کردن به افکار عمومی آگاه، جنگ 33 روزه علیه لبنان را تایید کرده است.

وی تاکید می کند: سران کشورهای غربی این توصیه را به اسرائیل کرده بودند که در جنگ علیه لبنان برخورد پرقدرت و محکمی داشته باشد. در واقع سران هشت کشور صنعتی (G8) در نشستی که در سنت پترزبورگ داشتیم همگی این اعتقاد را داشتند که در صورتی که اسرائیل بتواند حزب الله را محو کند، وضعیت بسیار بهتر خواهد شد.

نماینده فعلی کمیته چهارجانبه به اصطلاح صلح خاورمیانه در ادامه اعترافات سنگین خود اظهار داشت: در روزهای جنگ لبنان اگر از موضع خود عدول می کردم و اسرائیل را محکوم می کردم واقعا شخص بسیار فریبکارتری نام می گرفتم اما می دانم با حمایت از جنگ لبنان افکار عمومی جهان را از دست داده ام.

در کتاب خاطرات تونی بلر که اخیرا در انگلیس با عنوان "سفر" منتشر شده است همچنین به روابط نامشروع بلر در دوره دانشجویی اش با یک زن فرانسوی اشاره شده است.

بر این اساس زمانی که بلر در دوران دانشجویی خود در فرانسه به همراه درس خواندن، کار می کرده با این زن آشنا شده است.

خاطر نشان می شود کتاب خاطرات تونی بلر که در آن حتی به مسائل خصوصی وی نیز اشاره شده است، اخیرا توانسته رکورد فروش کتاب در انگلیس را بشکند.