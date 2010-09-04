به گزارش خبرنگار مهر، محمود جوادی‌پور، نقاش و صاحب اولین نگارخانه نقاشی در ایران 13 شهریور 1299 در تهران متولد شد و در دبستان سلطانی، علامه و سپس هنرستان صنعتی ایران - آلمان، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران و آکادمی هنرهای زیبای شهر مونیخ در کشور آلمان غربی در زمینه‌های نقاشی و گرافیک درس خواند. وی از سال 1332 تا سال 1338 در دانشکده هنرهای زیبا به تدریس هنر پرداخت.

جوادی‌پور در مورد خاطرات خود از دوران تحصیل گفته است: استاد درس ادبیات ما در هنرستان صنعتی ایران و آلمان نیما یوشیج بود. البته آن زمان نیما هنوز مشهور نبود. روزی در کلاس دوم هنرستان مشغول گذراندن امتحان ادبیات فارسی بودیم، شاگردی که جلوی من نشسته بود، تقلب می‌کرد. نیما متوجه شد. دفتر کلاس را به طرف متقلب پرتاپ کرد، دفتر به او اصابت نکرد و محکم به من خورد. او خیلی ناراحت شد، از من عذرخواهی کرد. پنج نمره از امتحان شاگرد کم و چهار نمره به من اضافه شد.

وی همچنین در دوران ابتدایی با اولین گروهی که از کشور فرانسه برای تهیه فیلمهای آموزشی به ایران آمده بودند همکاری کرد اما فعالیتهایش در زمینه فیلم و سینما به همین محدود نشد و با گروهی که برای اولین‌بار در ایران به ساختن سینما پرداختند، کار کرد. جوادی‌پور مدتی هم به عنوان نمایش دهنده (آپاراتچی) فیلمهای سینمایی در سالن نمایش مدرسه دارالفنون فعالیت داشت.

جوادی‌پور را آغازگر هنرگرافیک و موسس اولین نگارخانه نقاشی با عنوان "آپادانا" نیز می‌دانند. وی در مورد نحوه تاسیس این نگارخانه به مهر گفته بود: در آن سالها هیچ ارگانی به شکل جدی از رشته هنرهای تجسمی به خصوص نقاشی استقبال و حمایت نمی‌کرد. این بی‌‌توجهی انگیزه‌ای شد تا اولین نگارخانه نقاشی و در واقع یک مرکز هنرهای تجسمی به نام "آپادانا" یا کاشانه هنرهای زیبا را تاسیس کنم.

وی سپس به پایه‌گذاری رشته گرافیک اشاره کرده بود: به دنبال تاسیس چنین مرکزی، هنرمندان را گرد یکدیگر آوردم و با کوششهای فراوان به نمایش فیلم در خصوص هنر تجسمی و برگزاری نمایشگاه‌های نقاشی پرداختم. همچنین در دهه 30 چیزی به نام رشته گرافیک در ایران وجود نداشت. من در آن سالها در دانشکده هنرهای زیبای تهران تدریس می‌کردم و به بنا نهادن چنین رشته‌ای در دانشگاه به شکل آکادمیک اصرار کردم. سرانجام با کوششها و پافشاری‌های من رشته گرافیک در دانشگاه صاحب کرسی شد.

این پیشکسوت نقاشی در مورد بخش دیگری از فعالیتهایش اظهار کرده بود: چاپ رنگی در ایران در آن سالها به آن شکل وجود نداشت. بعدها من به واسطه مطالعاتی که داشتم آغازگر این نوع چاپ بودم که برای زیبایی کتا‌بها بسیار کاربرد داشت. چاپخانه بانک ملی به عنوان اولین مکان برای این نوع چاپ به وسیله من انتخاب شد.

وی همچنین در مورد آثار خود گفته بود: من نقاشی بوده‌ام که در طول این سالها، خود و اثرم را به سبک خاصی محدود نکردم. در واقع تصور من همیشه بر این بوده است که سبک برای هنرمند به مثابه قفسی می‌ماند که او را در چارچوب‌ها و بایدها و نبایدها زندانی می‌کند. فکر می‌کنم هنرمندی می‌تواند مولفه‌های موفقی در اثر ارائه دهد که آزدانه و به دور از محبوس شدن در سبک‌ها به خلق اثر بپردازد.

جوادی‌پور علاوه ‌بر برگزاری نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی تا به حال موفق به دریافت جوایز و لوح‌های تقدیر از جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مختلف شده و عنوان چهره ماندگار را از آن خود کرده است. به همین دلیل مرکز هنرهای تجسمی قصد دارد امسال نمایشگاهی از وی و احمد اسفندیاری در گرامیداشت مقام این دو پیشکسوت نقاشی برگزار کند.

