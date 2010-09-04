غذای فرموله بیماران ICU در گمرک نمی ماند

ناصر علی‌مددی جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه در قانون گمرک صراحتا به نحوه ترخیص محصولاتی از جمله غذای فرموله اشاره نشده و ما نمی دانیم که نحوه دریافت تعرفه برای این قبیل کالاها به چه شکل است.

این در حالی است که گفته می شود واردات غذای فرموله بیماران آی سی یو که حکم دارو را برای آنها دارد در حالی به دلیل اختلاف وزارت بهداشت و گمرک بر سر میزان تعرفه آن با مشکل مواجه شده که رابطه مستقیمی بین سوء تغذیه بیماران آی سی یو و عدم بهبودی و مرگ و میر آنها وجود دارد.

معاون حقوقی گمرک در این باره گفت: از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این مورد استعلام کردیم اما جوابی که داده شده باز هم نتوانست قانع کننده باشد.

جهرمی ادامه داد: البته ما ترخیص غذای فرموله را به تعویق نینداخته ایم چون می دانیم که این دارو شرایط ویژه ای دارد و می بایست در کوتاهترین زمان ممکن به دست بیماران برسد.

سخنگوی گمرک ایران در خصوص اختلاف نظر با وزارت بهداشت در مورد ترخیص غذای فرموله بیماران آی سی یو گفت: در قانون صراحتا اعلام نشده که این قبیل کالاها از پرداخت تعرفه معاف هستند ولی نظر گمرک دریافت همان 4 درصد تعرفه است که وزارت بهداشت عنوان می کند به طور کامل معاف از تعرفه شود.

وی افزود: آنچه مسلم اینکه دارو به خصوص داروی بیماران خاص به هیچ وجه در گمرک نمی ماند و در کوتاهترین زمان ممکن که وارد گمرک می شود، ترخیص می شود.

جهرمی گفت: در خصوص غذای فرموله بیماران آی سی یو نیز همین طور عمل کرده ایم و مشکلات تعرفه ای روال خودش را دارد و به زودی حل می شود.