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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۰۳

واحد خدمات شهری گرگان ملزم به خروج از چاله باغ شد

واحد خدمات شهری گرگان ملزم به خروج از چاله باغ شد

گرگان - خبرگزاری مهر: واحد خدمات شهری ناحیه 3 شهرداری گرگان به دلیل ایجاد مزاحمت برای شهروندان ملزم به خروج از منطقه چاله باغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سخنگوی شورای شهر گرگان صبح شنبه در حاشیه نشست این شورا افزود: پس از ارائه گزارش نماینده شورای اسلامی شهر گرگان از نارضایتی شهروندان چاله باغ در اثر پیامدهای استقرار واحد خدمات شهری ناحیه 3 در شهرداری منطقه 2 گرگان در این منطقه مسکونی، این مجموعه اداری با نظراعضای شورای شهر ملزم به خروج، جابجایی مکان و انتقال آن به مکان دیگر تا پایان شهریور سال جاری شد.

فائزه عبداللهی اظهار داشت: فعالیت این بخش سبب سلب آسایش عمومی برای ساکنان منطقه شده بود، به همین منظور طی دو جلسه بررسی و ارائه گزارش در شورای شهر مقرر شد واحد خدمات شهری از این منطقه مسکونی نقل مکان کند.

به گفته وی در دویست و شصت و یکمین جلسه علنی شورای شهر، پروژه احداث پایگاه راهور ناجا واقع در میدان بسیج به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

رئیس کمیسیون اداری و مالی شورای شهر گرگان افزود: با تصویب این لایحه،  شهرداری اجازه یافت برای احداث این پایگاه 146 میلیون و 748 هزار و 332 ریال هزینه کند.
 
سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان، تصویب لایحه دو فوریتی خرید تجهیزات برای فعالیت شهر الکترونیکی گرگان به مبلغ 200 میلیون ریال و تامین هزینه مراسم شهدای مسجد زاهدان در شهر گرگان به مبلغ 10 میلیون ریال را از مصوبات دیگر این شورا اعلام کرد و گفت: شورای شهر همچنین با لایحه موضوع  ترک تشریفات مناقصه نگهداری و نگهبانی چهار دستگاه پله برقی  در میدان شهرداری موافقت کرد.
 
عبداللهی گفت: موضوع بازنشستگی پیش از موعد مقرر آقای محمد ابراهیم کریمی کارمند شهرداری هم مورد توافق شورای شهر قرار گرفت. 
کد مطلب 1145057

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