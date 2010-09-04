واحد خدمات شهری گرگان ملزم به خروج از چاله باغ شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سخنگوی شورای شهر گرگان صبح شنبه در حاشیه نشست این شورا افزود: پس از ارائه گزارش نماینده شورای اسلامی شهر گرگان از نارضایتی شهروندان چاله باغ در اثر پیامدهای استقرار واحد خدمات شهری ناحیه 3 در شهرداری منطقه 2 گرگان در این منطقه مسکونی، این مجموعه اداری با نظراعضای شورای شهر ملزم به خروج، جابجایی مکان و انتقال آن به مکان دیگر تا پایان شهریور سال جاری شد.
فائزه عبداللهی اظهار داشت: فعالیت این بخش سبب سلب آسایش عمومی برای ساکنان منطقه شده بود، به همین منظور طی دو جلسه بررسی و ارائه گزارش در شورای شهر مقرر شد واحد خدمات شهری از این منطقه مسکونی نقل مکان کند.
به گفته وی در دویست و شصت و یکمین جلسه علنی شورای شهر، پروژه احداث پایگاه راهور ناجا واقع در میدان بسیج به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
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