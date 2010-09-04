واحد خدمات شهری گرگان ملزم به خروج از چاله باغ شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سخنگوی شورای شهر گرگان صبح شنبه در حاشیه نشست این شورا افزود: پس از ارائه گزارش نماینده شورای اسلامی شهر گرگان از نارضایتی شهروندان چاله باغ در اثر پیامدهای استقرار واحد خدمات شهری ناحیه 3 در شهرداری منطقه 2 گرگان در این منطقه مسکونی، این مجموعه اداری با نظراعضای شورای شهر ملزم به خروج، جابجایی مکان و انتقال آن به مکان دیگر تا پایان شهریور سال جاری شد.

فائزه عبداللهی اظهار داشت: فعالیت این بخش سبب سلب آسایش عمومی برای ساکنان منطقه شده بود، به همین منظور طی دو جلسه بررسی و ارائه گزارش در شورای شهر مقرر شد واحد خدمات شهری از این منطقه مسکونی نقل مکان کند.

به گفته وی در دویست و شصت و یکمین جلسه علنی شورای شهر، پروژه احداث پایگاه راهور ناجا واقع در میدان بسیج به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

رئیس کمیسیون اداری و مالی شورای شهر گرگان افزود: با تصویب این لایحه، شهرداری اجازه یافت برای احداث این پایگاه 146 میلیون و 748 هزار و 332 ریال هزینه کند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان، تصویب لایحه دو فوریتی خرید تجهیزات برای فعالیت شهر الکترونیکی گرگان به مبلغ 200 میلیون ریال و تامین هزینه مراسم شهدای مسجد زاهدان در شهر گرگان به مبلغ 10 میلیون ریال را از مصوبات دیگر این شورا اعلام کرد و گفت: شورای شهر همچنین با لایحه موضوع ترک تشریفات مناقصه نگهداری و نگهبانی چهار دستگاه پله برقی در میدان شهرداری موافقت کرد.

عبداللهی گفت: موضوع بازنشستگی پیش از موعد مقرر آقای محمد ابراهیم کریمی کارمند شهرداری هم مورد توافق شورای شهر قرار گرفت.