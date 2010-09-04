قدرت حزب الله در مقایسه با جنگ 33 روزه چهار برابر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "مایکل اورن" در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه ضمن بیان این مطلب در ادامه مدعی شد : حزب الله لبنان موشک های فراونی را در مرز با اسرائیل مخفی کرده که برخی از آنها دوربرد بوده و به راحتی توانایی هدف قرار دادن "ایلات" را دارند.

سفیر آمریکا در بیروت در ادامه افزود : حزب الله این موشک ها را در زیر بیمارستان ها، منازل مسکونی و مدارس پنهان کرده تا بدین ترتیب تجهیزات نظامی خود را از تیررس جنگنده های اسرائیلی در امان نگه دارد.

به گفته این مقام آمریکایی، حزب الله 15 هزار موشک در مرز با اسرائیل مستقر کرده است. این گروه یک تهدید بسیار جدی برای تل آویو محسوب می شود. توانائی های نظامی حزب الله امروز چهار برابر بیشتر از سال 2006 و جنگ 33 روزه است. موشک های حزب الله موشک های دوربردی هستند که می توانند هر شهری در اسرائیل از جمله ایلات را هدف قرار دهند.

البته این برای اولین بار نیست که اورن نسبت به توانائی های حزب الله هشدار می دهد وی در ماه گذشته و پس از درگیری یک روزه در مرز لبنان میان ارتش این کشور با نیروهای رژیم صهیونیستی نسبت به نزدیک شدن حزب الله به ارتش لبنان هشدار داده بود.

این در حالی است که روز گذشته "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله با بیان اینکه در نزدیک ترین فاصله به بیت المقدس قرار داریم گفت: در روز قدس احساس می کنیم که در جایگاه درستی از مقاومت قرار داریم. فکر می کنیم که در نزدیک ترین فاصله به بیت المقدس قرار داریم و تاریخ نشان می دهد که سرنوشت اسرائیل نابودی است.