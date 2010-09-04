نشست آ. س . آن دوم مهر ماه در نیویورک برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، بر اساس این بیانیه رهبران 10 کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا و همچنین دبیر کل آ. س . آن به نشست روز 24 سپتامبر در نیویورک دعوت شده اند.

کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که در این نشست درباره موضوعات مختلفی از جمله تجارت، سرمایه گذاری، امنیت منطقه ای، مدیریت فجایع انسانی، غذا، امنیت انرژی و تغییرات آب و هوایی گفتگو می شود.

بر اساس این گزارش اوباما پس از احراز مقام ریاست جمهوری قول داد که به طور چشمگیری با رهبران اتحادیه جنوب شرق آسیا مشارکت کند و خلا باقیمانده از دوران ریاست "جرج بوش" رئیس جمهوری سابق آمریکا در این حوزه را پر کند.