عزیزمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مطلب افزود: در آخرین بازدید بازرسان AFC از 18باشگاه لیگ برتر که اردیبهشت ماه گذشته انجام شد، اطلاعات لازم در خصوص بخش های حقوقی، درآمد زایی، تبلیغات، ترازمالی ، امکانات ، زیر ساخت های حرفه ای و ... باشگاه های لیگ برتر مدارک و مستندات لازم مبنی بر اداره خصوصی این باشگاه ها جمع آوری و برخی اطلاعات درخواستی نیز برای آنها ارسال شد و به این ترتیب نیازی به سفر مجدد آنها و بازدید از باشگاه های لیگ برتر وجود ندارد.

رئیس سازمان لیگ برتر بار دیگر ضمن رد هرگونه کاهش سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: تاکنون کمیته لیگ حرفه ای فوتبال آسیا هیچگونه اظهار نظری در مورد کاهش سهمیه ایران نداشته و هرگونه اظهار نظری مبنی بر کاهش سهمیه ایران تنها گمانه زنی است.

وی در مورد زمان تصمیم گیری نهایی درمورد تعیین سهمیه بندی جدید کشورهای آسیایی در فصل جدید مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: نشست کمیته حرفه ای لیگ قهرمانان آسیا اواخر آبان و اوایل آذرماه برگزار خواهد شد و بسیارامیدواریم تا کشورمان بار دیگر 4 سهمیه خود را در لیگ قهرمانان آسیا تکرار کند.

عزیز محمدی درعین حال تصریح کرد: البته درصورتیکه کمیته لیگ حرفه ای آسیا بخواهد به سایر کشورها سهمیه های جدید اختصاص دهد می بایست از سهمیه برخی کشورها کم کند که در آن صورت احتمال کاهش سهمیه های قبلی وجود دارد.

رئیس سازمان لیگ برتر در بخش دیگری از سخنان خود درمورد داور دیدار سنتی روز 23 مهر تیم های استقلال و پرسپولیس گفت: این دیدار را برای چهارمین بار پیاپی یک داور ایرانی قضاوت خواهد کرد و در نظرداریم روند قضاوت داوران ایرانی برای این دیدار را ادامه دهیم.