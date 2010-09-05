مجید نامجو در گفتگو با مهر با اشاره به تعهدات وزارت نیرو برای حمایت از بخش خصوصی، گفت: وزارت نیرو اعتقاد دارد که واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصی پایان راه حمایتهای این وزارتخانه از نیروگاهها نیست، بلکه این وزارتخانه همواره حمایتهای خود را از نیروگاههایی که از بدنه دولت جدا شده و به بخش خصوصی سپرده شده اند، ادامه خواهد داد.

وزیر نیروافزود: وزارت نیرو علاوه بر ایجاد بسترهای لازم برای تولید و عرضه برق نیروگاههای خصوصی به تولید کنندگان بخش خصوصی ضمانتهایی را ارایه خواهد داد.

وی تصریح کرد: یک تولید‌کننده برق در بخش خصوصی می تواند انرژی و خدمات تولیدی خود را در بازار عمده فروشی برق عرضه کند، در چنین شرایطی وزارت نیرو شرایط غیرتبعیض آمیز را در این بازار تضمین می کند، ضمن اینکه در صورت آمادگی تولیدکننده برای تولید انرژی، پرداخت بهای آمادگی به نیروگاه نیز تضمین خواهد شد.

نامجو با تاکید بر اینکه تولید برق نیروگاهها به قیمت تضمینی از آنها خریداری خواهد شد، گفت: با هماهنگی شورای رقابت، مقررات و ضوابط خاص تعادل صنعت برق با بخش خصوصی از جمله تولید‌کنندگان برق، پیش ‌بینی و در قانون اجرای سیاستهای اصل 44، تنظیم و تدوین شده است.

به گفته این عضو کابینه دهم، پایش، بازنگری و تداوم تنظیم مقررات و ضوابط بر اصل مذکور استوار خواهد بود.

وی با بیان اینکه ترانزیت انرژی تولیدی از سوی بخش خصوصی، در چارچوب ظرفیتهای فنی شبکه و نرخ مصوب هیئت وزیران انجام می شود، تصریح کرد: ترانزیت انرژی تولیدی موضوع آئین‌ نامه بند ب ماده 25 قانون برنامه چهارم کشور است و برای قراردادهای دو جانبه بین خریدار و فروشنده تضمین می‌ شود.

نامجو گفت: در صورت ناموفق بودن آزمون ظرفیت ترانزیت، وزارت نیرو پرداخت خسارت مربوطه به تولید‌کننده خصوصی را تضمین می کند. وی اظهار داشت: پوشش نوسانات تولید و مصرف قراردادهای دو جانبه شامل تامین کسری یا فروش مازاد تولید از طریق بازار عمده ‌فروشی برق امکان ‌پذیر شده است.