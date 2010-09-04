25 هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بخیتاری آبیاری تحت فشار می شوند

صفدر نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه در بحث توسعه آبیاری تحت فشار در کشور از استان‌های پیشرو هستیم، اظهار داشت: 25 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت آبیاری تحت فشار قرار گرفته‌اند که دو برابر میانگین کشوری است و در سالجاری نیز 6 هزار و 500 هکتار از اراضی برای توسعه آبیاری تحت فشار انعقاد قرارداد صورت گرفته است و درصدد هستیم در صورت تامین اعتبار تا 10 هزار هکتار نیز افزایش دهیم.

وی افزود: راندمان آبیاری در استان 40 درصد است که در راستای افزایش راندمان آبیاری، سازمان اقدامات موثری از جمله توسعه و تجهیز سالانه 5 هزار هکتار از اراضی به آبیاری تحت فشار انجام داده است.

نیازی با اشاره به وضعیت دامپروری صنعتی در استان، گفت: 18 مجتمع دامپروری صنعتی در دست احداث است و 12 مجتمع نیز در حال مطالعه و برنامه‌ریزی است همچنین در 747 واحد دامپروری صنعتی در استان وجود دارد که 294 واحد دامپروری گاو شیری و 453 واحد دامپروری مرغ گوشتی است.

سرپرست جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر به دنبال تقویت بخش خصوصی در بخش کشاورزی هستیم.

وی با بیان اینکه تنها پنج درصد از دام‌های استان بیمه هستند، گفت: در استان حدود 4 میلیون و 600 هزار واحد دامی وجود دارد بطوریکه هر 50 کیلوگرم گوشت معادل یک واحد دامی است که تنها پنج درصد آن بیمه شده‌اند.

نیازی ادامه داد: در حدود 95 هزار کندوی زنبور عسل در استان وجود دارد اما با وجود اختصاص 80 میلیون تومان تسهیلات بیمه هنوز زنبورداران از بیمه کردن کندوهای زنبور استقبال نمی‌کنند.

وی تصریح کرد: این در حالی‌ست که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته عواملی نظیر ضعف قوانین بیمه‌ای، عدم اطلاع رسانی بیمه گذار، عدم برآورد دقیق و به موقع خسارت موجب سرخوردگی کندوداران شده است.

نیازی همچنین از توسعه بیش از 15 هزار هکتار باغ در این استان خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از 11 هزار و 900 هکتار زمین در راستای توسعه باغات در استان در دست اجراست.

وی توسعه باغات استان را مستلزم تأمین اعتبار لارم دانست و افزود: بر همین اساس با ارائه اعتبارات مورد نیاز می‌توانیم طی دو سال آینده سطح 44 هزار هکتاری باغات استان را به 56 هزار هکتار توسعه دهیم.

نیازی میزان تولید سالانه بخش شیلات استان را بیش از 12 هزار تن اعلام کرد و افزود: باتوجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های استان در بخش شیلات می‌توانیم با برنامه‌ریزی صحیح و اصولی این میزان تولید را به 50 هزار تن ارتقا دهیم.

سرپرست جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از وجود بیش از 18 مجتمع گاوداری در این استان خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌های توسعه دامداری و دامپروری استان و در صورت جذب اعتبارات لازم افزایش تعداد مجتمع‌های گاوداری استان به بیش از 30 مجتمع در دستور کار این سازمان قرار خواهد گرفت.

نیازی میزان طرح‌های آماده سرمایه‌گذاری در استان را بیش از 962 طرح اعلام کرد و افزود: تاکنون در بخش دامپروری بیش از 360 طرح و در بخش دامپزشکی بیش از 21 طرح مجوز پروانه تأسیس و موافقت اصولی دریافت کرده‌اند.

سرپرست جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری میزان تولیدات محصولات کشاورزی استان را بیش از یک‌میلیون و 150 هزار تن اعلام کرد و گفت: از این میزان تولید بیش از 250 هزار تن فرآورده‌های شیری و مابقی تولید محصولات کشاورزی و باغی است.



