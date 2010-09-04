عبدالحی شماسی در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف مجموعه ای سه جلدی با موضوع آموزش نمایشنامه نویسی خبر داد و گفت: این مجموعه را با نام موقت "36 درس نمایشنامه نویسی" به دفتر پژوهش و آموزش حوزه هنری داده ام.

وی ادامه داد: این مجموعه در مجموعه کتاب های آموزشی دسته بندی می شود و مبتنی بر 20 سال تدریس من است و سعی کردم مباحث را به گونه ای طرح کنم که برای علاقمندان به یادگیری نمایشنامه نویسی کاربردی باشد.

این نمایشنامه نویس در پایان با اشاره به اینکه این مجموعه در سه جلد و بیش از 500 صفحه تدوین شده است بیان کرد: این مجموعه کاری کاملا تالیفی است که با هدف آموزشی نوشته شده و در آن مباحثی چون دیالوگ نویسی، شخصیت پردازی، روایت داستان و ...مطرح می شود.

صبر زرد و آژیر چهارگوش، دختر ترسا، پرومته و زکریای رازی از جمله آثار شماسی هستند.