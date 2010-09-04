به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این قطعنامه که در پایان راهپیمایی در مراسم نماز جمعه قرائت شد، به این شرح است:

سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر (قرآن کریم)خداوند علیم و حکیم را سپاسگزاریم که به یمن میراث ارجمند و به یادگار مانده از حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان و در آستانه حضور در جشن عبودیت و بندگی در عیدسعیدفطر، همگام با اقیانوس خروشان امت پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) و یکایک انسان های آزادیخواه و حق طلب در اقصی نقاط گیتی، توفیق حضور در راهپیمایی شکوهمند روز جهانی قدس و حمایت از مقاومت اسلامی و انتفاضه ملت مظلوم فلسطین را یافته ایم.



اکنون که با گذشت سی و یک سال از ابتکار معجزگون و هوشمندانه حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) نقشه ها و ترفندهای شیطانی قدرت های استکباری به ویژه آمریکا در تحکیم رژیم غاصب صهیونیستی و تحمیل صلح و سازش ظالمانه به ملت مجاهد و مقاومت فلسطین، با شکست های سنگین رسوا گردیده و جبهه بیداری و استکبارستیزی در سراسر جهان هر روز وحدت و اتحاد فزاینده جوامع بشری و ملل آزاده برای رویارویی با نظام سلطه و اشغالگران جنایتکار قدس را رقم زده است، با تاسی از آموزه های جاودان و عزت بخش رهبر کبیر انقلاب اسلامی و لبیک به ندای ولی امر مسلمین و مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) با شرکت گسترده، پرشور و توفنده خود در این راهپیمایی و تاکید بر این حقیقت که روز قدس، روز تجدید حیات اسلام است و نماد وحدت و اقتدار مسلمین و حمایت ملت اسلام از آرمان قدس شریف و فلسطین به شمار می رود، اعلام می داریم:



1 - ما ملت مسلمان ایران، آزادی قدس شریف و رهایی ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین را آرمان انقلاب اسلامی و راهبرد امام خمینی (رحمه الله علیه) برای جهان اسلام و رمز دستیابی به این آرمان سترگ را وحدت و یکپارچگی آحاد مسلمین و حمایت همه جانبه از جبهه مقاومت اسلامی و انتفاضه ملت فلسطین دانسته و تاکید می کنیم، در این راستا همگام با امت اسلام و آزادگان جهان همانند گذشته از هیچ گونه حمایت مادی و معنوی دریغ نخواهیم کرد.



2 - ملت مسلمان و انقلابی ایران، تلاش های رژیم غاصب صهیونیستی که در راستای نابودسازی هویت ملت و تاریخ فلسطین و یهودسازی سرزمین های اشغالی و تخریب آثار فرهنگ و تمدن اسلامی با حمایت آمریکا و قدرت های استکباری و متاسفانه در فضای سکوت و بی توجهی برخی دولت های عربی - اسلامی صورت می پذیرد را به شدت محکوم کرده و از مجامع و سازمان های عربی - اسلامی می خواهیم با اتخاذ مواضع قاطع و دیپلماسی فعال و در صورت نیاز گام های عملی از تحقق این توطئه خطرناک جلوگیری نمایند.



3 - ملت مسلمان و انقلابی ایران، با تاکید بر اینکه هرگونه طرح مربوط به "صلح و سازش" بدون تامین حقوق تمام عیار ملت فلسطین و بازگشت تمامی آوارگان به سرزمین آبا و اجدادی در حقیقت فرصت سازی برای احیا و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی است؛ به قدرت های اروپایی و دولت های سازشکار منطقه که به دلیل پیوستگی سرنوشت خود با اشغالگران قدس، ذلت همراهی با جنایتکاران و ظالمان را پذیرفته اند هشدار می دهد، با عبرت از سرانجام جنایتکاران تاریخ، ظرفیت های خود را برای رسیدن به صلح عادلانه و تحقق اراده و خواست مردم مجاهد و مقاومت فلسطین به کار گیرند و خود را از سرنوشت شوم و وحشتناکی که در انتظار دژخیمان صهیونیست است، رهایی بخشند.



4 - ما ملت ایران، همصدا با نهضت بیداری جهانی، تکرار خطاهای تاریخی مجامع بین المللی و سکوت برخی کشورهای اسلامی نسبت به جنایات وحشیانه اشغالگران در سرزمین های اشغالی را محکوم کرده و از آنان می خواهیم با تغییر رویکرد و کنارگذاردن رفتارهای دوگانه و جانبدارانه نسبت به اقدامات ضدبشری رژیم صهیونیستی، سیاست های اثربخش و گام های عملی اتخاذ و با تنبیه و مجازات سرکردگان رژیم جعلی اسرائیل، تامین حقوق حقه ملت مظلوم فلسطین را مطالبه نمایند.



5 - ما ملت مسلمان ایران تلاش های مذبوحانه و نافرجام ناشی از تحت فشار قراردادن جنبش مقاومت حزب ا... لبنان، توسط دادگاه نامشروع بین المللی ترور نخست وزیر فقید "رفیق حریری" را به شدت محکوم و ضمن حمایت از مقاومت اسلامی و حزب ا... لبنان و دبیرکل شجاع و قهرمان آن آقای سیدحسن نصرا... به صهیونیست ها و حامیان آنان در این سناریوی ظالمانه و فریبکارانه هشدار می دهیم، هرگونه حرکتی علیه فرزندان انقلاب اسلامی در لبنان، در آتش انتقام و خشم مقدس رزمندگان حزب ا... و مجاهدان جبهه مقاومت مورد مجازات سخت قرار خواهد گرفت.



6 - ما ملت ایران ضمن ستایش از حرکت های متنوع و متعدد از سوی ملل و جوامع اسلامی و غیراسلامی برای شکستن محاصره غزه و محکومیت مجدد و شدید جنایت چندی پیش دژخیمان رژیم صهیونیستی در یورش به کاروان کشتی های آزادی و امدادرسان به مردم غزه و تاکید بر اهمیت تداوم اینگونه اقدامات خودجوش و مردمی، از مجامع جهانی برخورد قاطع با جنایات دولت مجعول و تروریست اسرائیل و مجازات سران سفاک آن در دادگاه های بین المللی را خواستاریم.



7- حمایت مستمر و همگانی ما ملت ایران از مقاومت لبنان و انتفاضه فلسطین و شعار "هم غزه، هم لبنان" شاکله هویت انقلابی و موضع استراتژیک نظام جمهوری اسلامی بوده و هرگونه تلاش برای مخدوش کردن این شعار اساسی و راهبردی را مخالفت با آرمان و اهداف مقدس حضرت امام (رحمه الله علیه) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در قبال مسئله قدس و فلسطین دانسته و آن را به شدت تقبیح می نماییم.



8- ما ملت ایران، این حضور حماسی و با شکوه را فرصتی ارزشمند برای حمایت از توسعه توانمندی های ملی و قدرت بازدارندگی کشور دانسته و در این راستا موفقیت و سربلندی در زمینه راه اندازی نیروگاه هسته ای بوشهر و دستیابی به پیشرفت های فاخر و راهبردی در حوزه صنایع دفاعی و نظامی را به رغم تلاش هایی خصمانه جبهه استکبار و صهیونیسم جنایتکار گرامی داشته و بدون توجه به سناریوهای تهدید و تحریم دشمنان بار دیگر بر حق مسلم و انکارناپذیر خود در بهره گیری از فن آوری صلح آمیز هسته ای و دیگر علوم حیاتی مورد نیاز، تاکید نموده و هرگونه تلاش و طرحی که به حقوق حقه ایران عزیز در این زمینه لطمه وارد سازد را به شدت محکوم می نمائیم.



9- ما ملت مجاهد و آزمون دیده ایران اسلامی ، ضمن هشدار نسبت به هرگونه تحرک نظامی و اشتباه استراتژیک از سوی رژیم صهیونیستی و حامیان فرامنطقه ای آن، حمایت همه جانبه خود از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و فرزندان دلیرمان در ارتش، سپاه و سایر قوای دفاعی کشور را اعلام داشته و تاکید می نماییم در صورت هرگونه تهدید عملی و اقدام تجاوزگرانه دشمنان و قدرت های استکباری علیه تمامیت ارضی ایران اسلامی، در کنار رزمندگان اسلام و مدافعان سلحشور انقلاب و میهن عزیز، تحت منویات و فرامین مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت ایت الله خامنه ای (مدظله العالی) حماقت آنان را فراتر از جغرافیای منطقه با پاسخ سریع، سخت ، قاطع و پشیمان کننده مواجه خواهیم ساخت.



ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

بیست و سوم رمضان المبارک 1431 هجری قمری

مصادف با جمعه دوازدهم شهریور ماه 1389 هجری شمسی

برابر با سوم سپتامبر 2010

مگر بر آمریکا- مرگ بر اسرائیل