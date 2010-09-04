به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم پایانی هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم جمعه شب در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار شد .

حسینی: هنرمندان بیشتر به مضامین قرآنی بپردازند

در این مراسم سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رویکرد نمایشگاه قرآن امسال را هنری عنوان و از هنرمندان خواست بیشتر به مضامین قرآنی اهتمام و توجه داشته و برای خلق آثار خود از آن بهره مند شوند .

وی تعبیر به کار رفته در مورد قرآن یعنی فرقان اشاره کرد و گفت: سعی کرده‌ایم در این نمایشگاه فرقان بودن قرآن مشخص شود و بر این نکته که قرآن حق را از باطل جدا می‌کند تأکید شود که این امر در بخش‌ها و مباحث مختلف از جمله خانواده، سیاسی، بصیرت قرآنی و غیره مورد توجه قرار گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه عترت و ولایت را یادآور شد و گفت: اگرچه در نمایشگاه قرآن به طور مشخص و مستقیم به بحث عترت نپرداخته ایم، اما شک نیست که هرچه داریم از عترت است .

محمدی: رضایت مندی مردم از نمایشگاه قرآن بالای 95 درصد بود

حجت الاسلام حمید محمدی رئیس هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم نیز در سخنانی آمار بازدیدکنندگان از نمایشگاه امسال را بسیار بیشتر از سالهای گذشته عنوان کرد و یادآور شد: طبق ارزیابی ما مردم بالای 95 درصد رضایت‌مندی از بخش‌های مختلف نمایشگاه و بخش فروش محصولات داشتند، هرچند ما پیش‌بینی می‌کردیم که نارضایتی از برخی از بخش‌ها وجود داشته باشد.

محمدی ارائه قرآن با تفسیر روز را رسالت مهمی عنوان کرد و افزود: بخش بصیرت قرآنی و جریان‌شناسی شیطان در قرآن کریم قوی ترین بخش نمایشگاه امسال بود که جامعه را نسبت به جریانات موجود آگاه کرد.

قائم مقام قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه افزایش بوده قرآنی کشور را عامل رشد فعالیتهای قرآنی دانست و گفت: مؤسسات قرآنی رشد کرده‌اند و بیش از هزار مؤسسه قرآنی تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کنند.



ابوترابی: معرفی چهره نورانی قرآنی مهمترین وظیفه دنیای امروز است

حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در مراسم اختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با بیان اینکه امروز یکی از مهمترین و خطیرترین اقدام‌ها معرفی چهره نورانی قرآن است، افزود: برای این منظور باید مدیران سطوح مختلف کشور قرآن را مقتدای خود قرار داده و در فهم قرآن در حوزه اعتقادات، اخلاقیات و رفتارهای خود از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کنند .

وی یادآور شد: موفقیت بزرگانی چون امام (ره) در این بود که عمر نورانی خود را وقف قرآن و آموزه‌های آن کردند و در واقع تمام موفقیت امام(ره) این بود که این موضوع را از آغاز جوانی در دستور کار خود قرار داده بودند.

ابوترابی‌فرد گفت: اگر امروز قدس به نماد قدرت جهان اسلام تبدیل شده است و نظام اسلامی در یک رویارویی تنگاتنگ در مقابل نظام سلطه با محوریت آمریکا به عنوان نماد قدرت رسانه‌ای، اقتصادی و سیاسی ایستادگی می‌کند، مرهون قرآن است.