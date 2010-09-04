باورهای اخلاقی و دینی به باورهای ادراکی شبیه هستند

اخیراً جایزه 500 هزار دلاری بنیاد تمپلتون به پاتریک کین و مایکل برگمن دو استاد فلسفه دانشگاه پوردو در ایندیانای امریکا تعلق گرفت. این جایزه معتبر به سبب تلاشهای این دو فیلسوف درباره بررسی درستی یا نادرستی باورهای اخلاقی و مذهبی به آنها تعلق گرفته است.
درستی و نادرستی باورهای اخلاقی و باورهای مذهبی موضوع تحقیق و پژوهش این دو فیلسوف امریکایی بوده است. موضوع پژوهش این دو اندیشمند مکتب شکگرایی و باورهای صادق به ویژه باورهای اخلاقی و مذهبی بوده است.
این تحقیق مشتمل بر چند بخش است. بخشی از این تحقیق در قالب سمیناری در تابستان سال آینده و همایشی که در سال 2012 میلادی برگزار خواهد شد ارائه میشود.
بخش اول این تحقیق و پژوهش در قالب کتابی با عنوان " شکگرایی ادراکی، اخلاقی و مذهبی" منتشر خواهد شد. بخش دیگر این تحقیق و پژوهش در قالب کتابی که مشتمل بر مجموعه سخنرانیها و سمینارهایی که درباره این پژوهش توسط این دو فیلسوف ارائه میشوند، منتشر خواهد شد.
این موضوع سبب شد تا گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر جزئیات این پروژه تحقیقاتی را در گفتگو با دکتر مایکل برگمن جویا شود که در ادامه ماحصل آن میآید.
پروژهای که ما در طی سه سال به اتفاق همکارم پاتریک کین انجام دادهایم و در حال تکمیل آن هستیم "معرفت در دین و اخلاق" نام دارد.
اگر چه باورهای دینی و اخلاقی اموری متداول و جا افتاده هستند ولی شک و تردید در مورد آنها نیز صورت میگیرد. مکتب شکگرایی در واقع اشاره به این شک و تردیدها دارد.
علاوه بر شک و تردید موضوع رد این باورها نیز مطرح هستند. اما شک و تردید واقعی درباره جهان خارج در باورهای ادراکی ما امری بیسابقه و غیرمتداول در محافل و آکادمیهای فلسفی به شمار میرود.
این موضوع در میان کسانی که در آکادمیهای فلسفی مشغول کار و فعالیت هستند نیز امری متداول نیست. اما نکته جالب توجه این است که این موضوع در زندگی روزمره خیلی جدی گرفته نمیشود.
پروژه و موضوع تحقیقاتی ما به طور انتقادی از یک سو به بررسی این تفاوتها در نگرشهای مربوط به باورهای ادراکی و از سوی دیگر در باورهای دینی و اخلاقی میپردازد.
در واقع ما در این تحقیق به دنبال این هستیم تا دریابیم این تفاوتها چگونه توجیه میشوند.
یکی از اهدافی که ما از این تحقیقات و پروژه دنبال میکنیم این است که این فرضیه را که باورهای اخلاقی و دینی به طور نسبی شبیه باورهای ادراکی هستند را مورد دفاع قرار دهیم.
هدف دیگر این پروژه و کار تحقیقاتی بررسی و ارزیابی موضوع مخالفت با باورهای اخلاقی و دینی است. در بحث مخالفت با باورهای دینی و اخلاقی تمرکز اصلی به ویژه بر روی موضوعاتی است که به صورت رایج در آمده است و مسائل مبنایی و ریشهای را مورد چالش قرار میدهند.
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