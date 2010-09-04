حشمت مهاجرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر چین ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیروزی برابر چین در زمین این تیم کار ساده ای نیست و قطعا این برد ارزشمند می‌تواند از نظر روحی و روانی برای تیم ملی مفید باشد تا با انسجام و آرامش بیشتر خود را برای حضور در جام ملت‌های آسیا آماده کند.

وی اظهار داشت: ما ارمنستان را بردیم اما پس از آن مسابقه امیدوارانه در مورد پیروزی تیم ملی صحبت نکردم اما پس از تماشای عملکرد بازیکنان تیم ملی برابر چین و کسب پیروزی در ورزشگاه حریف، به این تیم بیش از گذشته امیدوار شدم و می‌تواند با ادامه این روند تیم ملی در آینده بازی‌های بهتر و زیباتری را از خود ارائه خواهد کرد.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران همچنین تاکید کرد: در این دیدار فاصله خطوط بین بازیکنان تیم کمتر شده بود و این مسئله باعث شد تیم ایران با تعداد نفرات بیشتری در زمان حمله شرکت کند و این اتفاقات نشانه‌های امیدواری را در تیم ملی زنده کرد.

مهاجرانی با بیان اینکه خط هافبک تیم ملی ایران از بهترین، غنی‌ترین و تاثیرگذارترین بازیکنان تشکیل شده، افزود: تیم ملی زمانیکه تحت فشار قرار گرفت، توانست انسجام دفاعی‌اش را حفظ کند. البته بازی تدارکاتی برای مشخص شدن نقاط ضعف و قوت تیم است و در زمان فشار تیم چین، نقاط ضعف دفاعی تیم ملی نمایان شد که کادرفنی می‌تواند برای بازی‌های بعدی آنها را برطرف کند.

وی با اشاره اینکه امیدوار است این نتیجه و بازی جرقه ای نباشد، اضافه کرد: تیم ملی باید پیش از آغاز جام ملت‌ها در میادین مهم و بازی با تیم‌های قدرتمند آزمایش شود تا نقاط ضعفش کاملا مشخص شود. اگر در بازی کره جنوبی تیم ملی شکست خورد، مسئله ای نیست زیرا هم نقاط ضعف تیم ملی کاملا مشخص می‌شود و مربیان می‌توانند در زمان باقیمانده تا جام‌ملت‌ها مشکلات را برطرف کنند و هم باخت امروز در بازی‌های تدارکاتی می‌تواند زمینه ساز پیروزی‌های فردا در جام ملت‌ها باشد.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان در پایان گفت: فوتبال ایران همچنان یکی از قدرت‌های برتر آسیاست اما خودمان باید این مسئله را باور کنیم و با استفاده صحیح از بازیکنان مطرحی که در اختیار داریم، انجام بازی با تیم‌های قدرتمند و برنامه‌ریزی منسجم، شانس‌مان را برای رسیدن به عنوان قهرمانی در آسیا افزایش دهیم.

دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال چین و ایران که عصر روز جمعه در ورزشگاه ژیانگ ژنگ شهر ژنگ ژو چین یرگزار شد با برتری 2 بر صفر تیم ملی کشورمان به پایان رسید.