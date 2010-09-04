سردار سرتیپ پاسدار محمد رضا نقدی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه مراسم راهپیمایی روز قدس در پاسخ به این سئوال که اگر صهیونیست‌ها حماقت کنند و قصد حمله به جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند ایران چه واکنشی نشان می‌دهد؟ گفت: واکنش ما این است که رژیم صهیونیستی را محو می کنیم.

وی تاکید کرد: ما منتظریم چنین غلطی از سوی صهیونیست‌ها سر بزند تا رژیم صهیونیستی را محو کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: ‌امروز دست ما بسته است و از لحاظ شرعی حکم اولیه این است هر گاه سرزمین‌های اسلامی تحت اشغال در بیاید بر عموم مسلمانان واجب است که برای آزادی آن قیام کنند.

نقدی یادآور شد: ‌امروز به دلیل مسایل بین‌المللی و معاهدات موجود امکان چنین حضوری را نداریم و دنبال بهانه می گردیم تا این بهانه را به ما بدهند آن وقت نشان می‌دهیم چکار خواهیم کرد.

وی درباره مراسم روز قدس نیز گفت:روز قدس امسال یک ویژگی دارد چرا که دولت مردمی و رسمی فلسطین از مردم جهان به صورت رسمی درخواست حضور در راهپیمایی روز قدس را کرده است در حالی که تا کنون آن ها روز دیگری را در ماه رمضان برای مقابله با صهیونیست ها در نظر داشتند اما امسال نخست وزیر دولت فلسطین از همه خواست در مراسم روز قدسی که امام فرمود شرکت کنند.

نقدی در پایان گفت : روز به روز ایده آزادی قدس قویتر و قویتر می‌شود و نشست سازش یک دست و پا زدن مذبوحانه است و صهیونیست‌ها دارند دست و پای آخر را می‌زنند.