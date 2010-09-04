تخلف مالی چند کارمند پیام نور تهران/ نحوه سوء استفاده مالی از دانشجویان

فرشاد ابراهیم پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در پی شکایت تعدادی از دانشجویان پیام نور پرونده ای با موضوع مالی در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گشوده شده است. دانشجویان در این شکایت عنوان کرده اند که برخی از پرسنل طی دو یا سه سال گذشته اقدام به دریافت نقدی شهریه دانشجویان می کرده اند.

وی در توضیح بیشتر این موضوع افزود: این پرسنل به جای آنکه دانشجو را جهت پرداخت شهریه به شماره حساب دانشگاه در بانک راهنمایی کنند، خودشان شهریه را دریافت می کردند و در ازای دریافت وجه، فیش دانشجویانی که قبلا" به حساب دانشگاه واریز کرده بودند را به دانشجو ارائه می کردند.

ابراهیم پور از پیگیری شکایت دانشجویان توسط سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد و گفت: برخی از افرادی که به نوعی دست اندرکار موضوع بوده اند اخراج شده اند و برخی نیز معلق یا در آستانه صدور حکم هستند. تا به امروز چهار نفر توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه تعیین تکلیف شده اند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران درباره رقم تخلفات مالی صورت گرفته توسط تعدادی از پرسنل خاطی دانشگاه پیام نور تهران به مهر گفت: اعداد و ارقام متفاوتی گزارش می شود و رقمی تا به امروز به صورت دقیق مشخص نشده است. موضوع توسط کمیسیون اصل 90 مجلس پیگیری می شود.