اخلاق جهانی در قرن جدید بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "ما چگونه ممکن است زندگی کنیم؟؛ اخلاق جهانی در قرن جدید" تأمل درباب آن چیزهایی است که نظریه‏پردازان روابط بین‏الملل در یک دهه بعد از جنگ سرد به آنها توجه داشتند.

در این دوران برخی از مارکسیستها مجدداً از ارتباط کانت با لیبرالیسم پیروز در جهانی که در آن پست‏مدرنهای غیر سیاسی شده جوهر این لیبرالیسم را مورد پرسش قرار می‏دادند، سخن می‏گفتند و دانش‏پژوهان و پژوهشگران در همه پارادایمها بر محور تئوری پردازی کلاسیک جنگ و نابرابری در جهان کنونی تأکید می‏کردند.

این کتاب از منظری بیرونی به قرن جدید و پویایی این اولین عصر واقعاً جهانی شده می‏نگرد و پرسشهایی اساسی را طرح می‏کند؛ پرسشهایی مانند اینکهجوامع بشری در آینده چگونه زندگی خواهند کرد؟

این کتاب بر این نکته تأکید می‏کند که هیچ چیز بیشتر از اخلاق، امری سیاسی نیست. بنابراین با محور قرار دادن اخلاق جهانی در قرن جدید به بررسیها و کاوشهای صورت گرفته اخیردر این باره می‏پردازد و در نتیجه آنها برخی از پرسشهای کهن درباره وظایف و تعهدات فرد در داخل و خارج از مرزهای خودساخته انسانی را نیز مورد بحث قرار می‏دهد.

مقالات منتشر شده در این کتاب به خواننده کمک می‏کنند تا بتواند درباره یکی از عمیقترین پرسشها درعرصه سیاست در جهان امروز بیندیشد؛ این پرسش که "قرن 21 از آن چه کسی یا کسانی خواهد بود؟"