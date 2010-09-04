اخلاق جهانی در قرن جدید بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "ما چگونه ممکن است زندگی کنیم؟؛ اخلاق جهانی در قرن جدید" تأمل درباب آن چیزهایی است که نظریهپردازان روابط بینالملل در یک دهه بعد از جنگ سرد به آنها توجه داشتند.
در این دوران برخی از مارکسیستها مجدداً از ارتباط کانت با لیبرالیسم پیروز در جهانی که در آن پستمدرنهای غیر سیاسی شده جوهر این لیبرالیسم را مورد پرسش قرار میدادند، سخن میگفتند و دانشپژوهان و پژوهشگران در همه پارادایمها بر محور تئوری پردازی کلاسیک جنگ و نابرابری در جهان کنونی تأکید میکردند.
این کتاب از منظری بیرونی به قرن جدید و پویایی این اولین عصر واقعاً جهانی شده مینگرد و پرسشهایی اساسی را طرح میکند؛ پرسشهایی مانند اینکهجوامع بشری در آینده چگونه زندگی خواهند کرد؟
این کتاب بر این نکته تأکید میکند که هیچ چیز بیشتر از اخلاق، امری سیاسی نیست. بنابراین با محور قرار دادن اخلاق جهانی در قرن جدید به بررسیها و کاوشهای صورت گرفته اخیردر این باره میپردازد و در نتیجه آنها برخی از پرسشهای کهن درباره وظایف و تعهدات فرد در داخل و خارج از مرزهای خودساخته انسانی را نیز مورد بحث قرار میدهد.
مقالات منتشر شده در این کتاب به خواننده کمک میکنند تا بتواند درباره یکی از عمیقترین پرسشها درعرصه سیاست در جهان امروز بیندیشد؛ این پرسش که "قرن 21 از آن چه کسی یا کسانی خواهد بود؟"
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