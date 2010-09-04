سمفونی مقاومت در گلستان اجرا می شود

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: استاد انتظامی و گروهی 100 نفری در هفته دفاع مقدس با حضور در استان یک شب برنامه اجرا می کنند و به اجرای قطعاتی با موضوع ایثار و دفاع مقدس خواهند پرداخت.

وی اظهار داشت: با توجه به نزدیکی هفته دفاع مقدس، در این هفته دومین نمایشگاه عکس گلستان به روایت تصویر در دفاع مقدس را پیش رو داریم.

وی خاطرنشان کرد: کارهایی که در نمایشگاه ارائه می شوند 100درصد توسط هنرمندان استان تولید شده و در یک بازنگری از بین چندین هزار عکس انتخاب شده اند.



منتظری ادامه داد: از دیگر برنامه های این هفته برگزاری اولین جشنواره تئاتر استانی دفاع مقدس با همکاری بسیج هنرمندان و اجرای ارکستر سمفونیک ملی برای اولین بار در استان گلستان است.

وی افزود: تئاتر خیابانی نیز که از سال قبل شروع شده امسال هم ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: تفاهمنامه جشنواره فیلم دفاع مقدس هم بزودی امضا خواهد شد، کتاب دفاع مقدس به روایت مقام معظم رهبری برای اولین بار در استان رو نمایی می شود و عصر شعر گلپونه های آتش هم از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان به بیان برنامه های دیگر اداره کل ارشاد استان پرداخت و گفت: دومین جشنواره پویانمایی و انیمیشن با عنوان فرهنگ و سیره رضوی از مهمترین برنامه های اداره کل ارشاد استان است.

وی یادآور شد: کم کم به سمتی می رویم که گلستان به قطب پویا نمایی و انیمیشن کشور تبدیل شودو همزمان با برگزاری این جشنواره شاهد برگزاری اولین کارگاه آموزشی پویا نمایی نیز در استان خواهیم بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: اولین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی قرآن کریم با عنوان " سیمای انسان در قرآن" یکی از بزرگترین رویدادهای قرآنی کشور است که بزودی در استان برگزار خواهد شد.