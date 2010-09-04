خبرهای کوتاه استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شریفات که سهمیه زیر 23 سال محسوب میشود، طبق قانون در زمان نقل و انتقالات نیمفصل میتواند برای ثبت قراردادش در هیئت فوتبال اقدام کند و از نیمفصل دوم برای استقلال بازی کند. شریفات به تازگی با آبیپوشان قرارداد داخلی امضاء کرده است.
امین نوروزی پزشک تیم فوتبال استقلال که برای شرکت در کنگره علمی 4 شهریورماه راهی کشور کانادا شده بود، روز دوشنبه به ایران بازمیگردد. در غیاب دکتر نوروزی، دکتر کاوه ستوده مسئولیت بازیکنان مصدوم را به عهده داشت.
غلامحسین مظلومی رئیس کمیتهانضباطی باشگاه استقلال و یکی از اعضای کمیتهفنی این باشگاه، امروز شنبه پس از برگزاری نشستی با علی فتحاللهزاده حکمش را دریافت میکند و قراردادی را با باشگاه منعقد میکند. این در حالی است که پیش از این مظلومی در جلسات فنی باشگاه حاضر شده بود.
تمرینات تیم فوتبال استقلال از امروز شنبه در محل جدیدی برگزار میشود. پس از هماهنگیهای انجام شده، از این پس آبیپوشان در زمین صنایع دفاع، واقع در میدان نوبنیاد تمرین میکنند. از ابتدای فصل برای سومین بار است که زمین تمرین استقلال تغییر میکند. زمین شماره 3 آزادی و ورزشگاه کارگران، زمینهایی بودند که تمرینات استقلال در آن برگزار شد.
برگزاری اردوی استقلال در ترکیه قطعی شد. طبق برنامه آبیپوشان از روز اول تا دهم مهرماه برای برگزاری اردویی تدارکاتی راهی آنکارا میشوند. این اردو پس از رقابتهای هفته نهم لیگ برتر برگزار میشود.
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