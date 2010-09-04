فوتسال ایران سیر نزولی دارد

علی رعدی در حاشیه دیدار تیم های راه ساری و حفاری اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: وضعیت فوتسال ایران تعریفی نبوده و از سه سال گذشته تاکنون بنده این سیرنزولی را به اطلاع مسئولان ورزش کشور گوشزد کردم.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل حادث در فوتسال کشور در حال رخداد بوده که بسیار به بدنه این ورزش پرطرفدار خدشه وارد کرده است.

مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا با اشاره به اینکه تغییرات مناسبی در وضعیت فوتسال ایران مشاهده نشده است، تصریح کرد: تعدادی مربیان آشنا به فوتسال در کشور نظیر آقای شمسایی وجود دارند که از دانش آنان استفاده نمی شود.

رعدی با بیان اینکه این افراد دانش فوتسال را خوب می دانند و برای تقویت آن برنامه های اصولی دارند، یادآور شد: به واسطه تفکر سیاسی حاکم در فوتسال به مثابه فوتبال نمی توان از تجارب حرفه ای ها استفاده کرد.

وی با اعلام اینکه فوتسال ایران به مثابه بومی شدن نمی تواند در مسیر حرفه ای خود گام بردارد، افزود: فوتسال بومی با مربی و بازیکن بومی گرداننده می شود که فوتبال مجانی غیرحرفه ای است.

رعدی مجموعه ورزش ایران را سیاسی دانست و این نقیصه را زنگ خطری برای دستگاه ورزش کشور بیان کرد.

مربی سابق تیم فوتسال راه ساری با اشاره به افت این تیم در فصل جدید گفت: با این روند نزولی نمی توان موفقیت هایی برای تیم راه ساری متصور شد.

سرمربی تیم ملی ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران از آمادگی تیمش برای اعزام به مسابقات آسیایی سنگاپور در فصل پاییز خبر داد و گفت: احتمال حضور تعدادی از بازیکنان تیم راه ساری در ترکیب تیم ملی ناشنوایان اعزامی به سنگاپور وجود دارد.