کاوشگر ناسا در سال 2018 به نزدیکترین فاصله به خورشید می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کاوشگر که Solar Probe Plus نام دارد تا 8 سال دیگر به نزدیکترین فاصله به خورشید خواهد رسید.

در این ماموریت پیش بینی شده است که کاوشگر به فاصله 6 تا 7 میلیون کیلومتری خورشید برسد اما برنامه ای برای فرود به روی سطح ستاره منظومه شمسی ندارد. این پروژه تنها پروژه ای خواهد بود که تا این حد به مرکز منظومه نزدیک خواهد شد.

ناسا در خصوص این پروژه توضیح داد: "Solar Probe Plus یک ماموریت تاریخی خواهد بود. سرنوشت این ماموریت اکتشاف آن چیزی است که از آن می توان به عنوان آخرین منطقه منظومه شمسی که باید توسط یک کاوشگر کشف شود یاد کرد. این منطقه، اتمسفر خارجی و یا تاج خورشید است."

دانشمندان آژانس فضایی آمریکا با این ماموریت امیدوارند بتوانند برخی از رازهای ناشناخته خورشید را کشف کنند. برای مثال، کشف اینکه چرا اتمسفر خارجی خورشید گرمای بسیار بیشتری نسبت به سطح مرئی آن تولید می کند و یا "بادهای خورشیدی" که بر روی زمین اثر می گذارند چه اثراتی بر روی سایر مناطق منظومه شمسی برجای خواهند گذاشت.

براساس گزارش Spaceflight Now، پرتاب این کاوشگر برای آگوست 2018 پیش بینی شده است. پس از پرتاب، Solar Probe Plus به مداری از خورشید خواهد رسید که دمای آن بیش از دو هزار و 500 درجه فارنهایت است.

وزن این ماهواره حدود هزار و 350 پوند (35/612 کیلوگرم) است. این کاوشگر توسط یک کامپوزیت کربنی به قطر 2 متر و 438 سانتیمتر و ضخامت 43/11 سانتیمتر محافظت می شود.

این حفاظ حرارتی به این کاوشگر کمک می کند که در مقابل فشار خورشیدی 500 برابر بزرگتر از فشاری که ماهواره ها در انجام آزمایش بر روی زمین تحمل می کنند مقاومت کند.

ناسا 180 میلیون دلار برای توسعه این کاوشگر اختصاص داده است.