100 زندانی جرائم غیرعمد با کمک خیرین در کرج آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر کرج، عیسی فرهادی شامگاه جمعه در جسن گلریزان آزادی زندانیان غیربزهکار در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج در جمع مردم اظهار داشت: آزادی زندانیان کار خیری است که ثواب دنیوی و اخروی آن برای همگان ماندگار است و با این کار کانون خانواده هایی زیادی از معرض خطر نجات می یابد.

سرپرست استانداری البرز همچنین از جمع آوری 700 میلیون تومان کمک خیرین برای آزادی زندانیان غیر بزهکار خبر داد.

وی افزود: با کمک خیرین نیکوکار کرجی طی جشن امروز 100 زندانی غیربزهکار آزاد شده و به کانون خانواده هایشان بازمی گردند.

این مسئول یادآور شد: باید همه افراد در حد بضاعت خود برای کمک به زندانیانی که تنها به دلیل بدهکاری مالی پشت میله های زندان به سر می برند و نیز خانواده هایشان بدون حامی و سرپرست مانده اند، کمک کرده و زمینه آزادی این قبیل زندانیان را فراهم کنند.

فرهادی همچنین خود در این مراسم مبلغ 400 میلیون ریال برای آزادی زندانیان غیربزهکار کمک کرد و این اقدام را در راستای کمک به همنوع و نیز افراد گرفتاری که بدهکار بوده و حامی برای کمک ندارند، خواند.

وی در این مراسم همچنین با اشاره به حضور پر شور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور مردم کرج در این راهپیمایی را بی نظیر خواند و از تمامی شهروندان برای این حضور با شکوه قدردانی کرد.

جشن گلریزان آزادی زندانیان غیربزهکار از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) در غرب استان تهران و استان البرز و با حضور هنرمندان صدا و سیما، مسئولین محلی از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج، سرپرستی استانداری البرز و آجرلو نماینده مردم کرج در مجلس و نیکوکاران با هدف آزادی زندانیان مالی غیر بزهکار برگزار شد.

همچنین مرکز مدیریت اطلاع رسانی مراکز و موسسات و انجمنهای خیریه حمایتی غرب استان تهران و استان البرز اطلاع رسانی این برنامه را بر عهده داشتند.