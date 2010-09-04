گلستان میزبان سه جشنواره تئاتر استانی است

ابولحسن امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: اواخر شهریور و مهرماه سال جاری از زمانهای پربار برای تئاتر استان است.



وی اظهار داشت: در این زمان سه جشنواره تئاتر دفاع مقدس، جشنواره تئاتر امیدهای جوان و جشنواره تئاتر استانی را در برنامه داریم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 500 گروه تئاتر در سراسر کشور مختص شهرستانها شکل خواهد گرفت که مستقیما از طرف وزارت ارشاد حمایت خواهند شد.

وی افزود: از دیگر برنامه های این معاونت برگزاری کارگاه تکمیلی آموزشی تئاتر استان و دومین جشنواره پویا نمایی و انیمیشن است.



حسین ثبوتی معاون فرهنگی مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان گلستان نیز گفت: نمایشگاه رسانه های دیجیتال در کنار نمایشگاه کتاب برپا می شود.

وی افزود: نمایشگاه کتاب امسال در فضایی بهتر در سالن سایت نمایشگاه بین المللی برپا خواهد شد.

ثبوتی اظهار داشت: عصر شعر گلپونه های آتش هر ساله در شرق استان برگزار می شود و امسال نیز همانند سالهای گذشته برپا خواهد شد و هنرمندان و شاعران گردهم می آیند و آثار خود را ارائه خواهند کرد.