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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۳۲

گلستان میزبان سه جشنواره تئاتر استانی است

گلستان میزبان سه جشنواره تئاتر استانی است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از برگزاری سه جشنواره تئاتر در شهریور و مهرماه سال جاری در استان خبر داد.

ابولحسن امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: اواخر شهریور و مهرماه سال جاری از زمانهای پربار برای تئاتر استان است.
 
وی اظهار داشت:  در این زمان سه جشنواره تئاتر دفاع مقدس، جشنواره تئاتر امیدهای جوان و جشنواره تئاتر استانی را در برنامه داریم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 500 گروه تئاتر در سراسر کشور مختص شهرستانها شکل خواهد گرفت که مستقیما از طرف وزارت ارشاد حمایت خواهند شد.
 
وی افزود: از دیگر برنامه های این معاونت برگزاری کارگاه تکمیلی آموزشی تئاتر استان و دومین جشنواره پویا نمایی و انیمیشن است.
 
حسین ثبوتی معاون فرهنگی مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان گلستان نیز گفت: نمایشگاه رسانه های دیجیتال در کنار نمایشگاه کتاب برپا می شود.
 
وی افزود: نمایشگاه کتاب امسال در فضایی بهتر در سالن سایت نمایشگاه بین المللی برپا خواهد شد.
 
ثبوتی اظهار داشت: عصر شعر گلپونه های آتش هر ساله در شرق استان برگزار می شود و امسال نیز همانند سالهای گذشته برپا خواهد شد و هنرمندان و شاعران گردهم می آیند و آثار خود را ارائه خواهند کرد.
کد مطلب 1145101

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