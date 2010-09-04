همسویی ارگانها تنها راه جلوگیری از ساخت و ساز درحریم تهران است

سید صباح الدین متقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که چالش اساسی در موضوع ساخت و ساز ناهماهنگی درون حاکمیت است اظهار داشت: متاسفانه این چالش وجود دارد به طوری که برخی ارگانها با هم ناسازگار هستند و برخی اوقات هیچکس نمی تواند مانع ساخت وساز برخی ارگانها شود.

وی افزود: زمانی می توان از این ساخت و سازها جلوگیری کرد که مدیریت واحد شهر و حریم ایجاد شود که پیشنهاد ما دراین مورد آن است که همه تملکها، انتقال و تصرفات صورت گرفته توسط بخش دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی در یکجا متمرکز شود.

متقی اضافه کرد: با این تعامل شهرداری هم متوجه می شود که با یک ارگان روبروست و این ارگان همه بخشها را می تواند تحت پوشش خود قرار دهد.

مدیر کل حریم شهرداری تهران با بیان اینکه باید در صورت بروز تخلف و ساخت و ساز غیر مجاز، اقدام لازم توسط یک ارگان انجام می شود تاکید کرد: حتی اگر شهرداری نیز تصمیم به تخریب ساخت و ساز گرفت این ارگان می تواند نظارت کند تا به این ترتیب از تخلفات جلوگیری شود.

متقی تصریح کرد: امیدواریم با این رویکرد و همسویی همه ارگانهای مربوطه، گام موثری در زمینه جلوگیری از ساخت و سازها در حریم شهرتهران برداشته شود.