سه وزیر به کمیسیون امنیت ملی می روند/ بررسی رابطه ایران و امارات

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران با امارات متحده عربی با حضور مسئولان ذی ربط و همچنین بررسی آخرین اخبار و تحولات عراق با حضور مسئولان مربوطه در دستور کار روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار دارد.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عصر روز یکشنبه نشست مشترکی با وزیر خارجه و معاونان وی خواهند داشت.

دعوت از وزیر دفاع برای پاسخگویی به سئوال مهدی سنایی نماینده نهاوند و سئوال فرهاد بشیری نماینده پاکدشت از برنامه های این کمیسیون در روز سه شنبه است.

همچنین منوچهر متکی وزیر خارجه نیز برای پاسخگویی به دو سئوال داریوش قنبری نماینده ایلام، سئوال مشترک 15 نماینده مجلس، سئوال سیروس برنا نماینده بروجن، سئوال محمود احمدی بیغش نماینده شازند و سئوال غلامرضا اسداللهی نماینده تربت جام و تایباد در روز سه شنبه به کمیسیون امنیت ملی می رود.

بررسی لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر و ادامه بررسی عرفانهای نوظهور و انحرافی با حضور مسئولان مربوطه در دستور کار کارگروه امنیت کمیسیون قرار دارد.

کارگروه روابط خارجی این کمیسیون نیز بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم و بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه کمک متقابل بین گمرکات دو کشور و پروتکل اصلاحی آن را در دستور کار دارد.

ادامه بررسی تطبیقی اعلامیه حقوق بشر اسلامی با اعلامیه حقوق بشر نیز از برنامه ای کارگروه حقوق بشر این کمیسیون است.