  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۴۲

زمان ثبت نام قبولیها اعلام شد/

اعلام نتایج کنکور دانشگاه آزاد در ساعت 16 امروز/ پذیرش500 هزار نفر

اعلام نتایج کنکور دانشگاه آزاد در ساعت 16 امروز/ پذیرش500 هزار نفر

مرکز آزمون دانشگاه آزاد اعلام کرد: نتایج نهایی آزمون سراسری سال 89 رشته های پزشکی و غیر پزشکی دانشگاه آزاد عصر امروز شنبه 13 شهریور ماه از ساعت 16 منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان می توانند از طریق سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.org با ارائه مشخصات فردی و با شماره داوطلبی، کارنامه خود را مشاهده کنند.

اطلاعیه مربوط به زمان و چگونگی ثبت نام از داوطلبان روز دوشنبه 15 شهریورماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون به آدرس www.azmoon.net  روزنامه های آفرینش و فرهیختگان در دسترس داوطلبان قرار می گیرد.
 
به گفته مهراد - معاون اجرایی مرکز آزمون دانشگاه آزاد قبول شدگان 20 تا 25 شهریور فرصت دارند با مراجعه به واحدهای دانشگاهی پذیرفته شده نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
 
وی از شرکت 800 هزار داوطلب در این آزمون خبر داد و افزود: در نهایت بیش از 500 هزار نفر در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد پذیرفته شدند.
کد مطلب 1145104

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها