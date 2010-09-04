اعلام نتایج کنکور دانشگاه آزاد در ساعت 16 امروز/ پذیرش500 هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان می توانند از طریق سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.org با ارائه مشخصات فردی و با شماره داوطلبی، کارنامه خود را مشاهده کنند.

اطلاعیه مربوط به زمان و چگونگی ثبت نام از داوطلبان روز دوشنبه 15 شهریورماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون به آدرس www.azmoon.net روزنامه های آفرینش و فرهیختگان در دسترس داوطلبان قرار می گیرد.

به گفته مهراد - معاون اجرایی مرکز آزمون دانشگاه آزاد قبول شدگان 20 تا 25 شهریور فرصت دارند با مراجعه به واحدهای دانشگاهی پذیرفته شده نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

وی از شرکت 800 هزار داوطلب در این آزمون خبر داد و افزود: در نهایت بیش از 500 هزار نفر در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد پذیرفته شدند.