اندازه قد شرط حضور در آزمون استخدامی دانشگاه بوعلی همدان!

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، با انتشار این فرم که در سطح وسیعی از اقصی نقاط استان همدان قابل دسترس بود، قریب به هشت هزار متقاضی در مدت سه روز ثبت نام کردند .

در این فرم که تصویر آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است، شرایط عمومی اشتغال به کار، مدارک مورد نیاز، نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نام، زمان توزیع کارت، نحوه برگزاری آزمون کتبی، زمان اعلام نتایج آزمون و نحوه دعوت به مصاحبه تخصصی عنوان شده است اما آنچه مد نظر است اتفاقی است که در زمان توزیع کارت های داوطلبان رخ داده است .

در حالی که هیچ بند یا تبصره ای مبنی بر مهم بودن میزان قد افراد متقاضی در زمان انتشار فرم عنوان نشده است در کمال ناباوری، متقاضیان شرکت در آزمون که برای دریافت کارت ورود به جلسه در محل اعلام شده حاضر شده بودند با اقدامی عجیب از سوی مسئولان توزیع کارت ها روبرو گردیدند به نحوی که افرادی با در دست داشتن متر در ابتدا قد افراد را اندازه گیری می کردند و پس از اینکه میزان قد آنها از یک متر و 80 سانتی متر بیشتر بود کارت ورود به جلسه به آنها داده می شد!

این اقدام دانشگاه بوعلی سینا در نحوه استخدام افراد مورد نیاز مورد، اعتراض جمع کثیری از شرکت کنندگان را به همراه داشت چراکه در ابتدای امر و در زمان ثبت نام افراد، هیچ مطلبی دال بر تاثیر قد افراد در استخدام در فرم ثبت نام قید نشده بود .

از سوی دیگر بنا به اظهار نظر یک منبع آگاه، دانشگاه بوعلی سینا تنها 11 نفر را برای استخدام نیاز داشته که اولویت در انتخاب افراد، بر اساس بند پنج فرم منتشر شده در آزمون کتبی، در شرایط برابر با فرزندان همکاران دانشگاهی، دارندگان عناوین قهرمانی وخانواده های شهداست .

موضوع قابل تامل دیگر در این نحوه استخدام قرار دادن اصل رسید بانکی مبنی بر "پرداخت 50 هزار ریال به حساب 54187-2413 بانک تجارت شعبه دانشگاه به نام حساب در آمدهای اختصاصی دانشگاه بابت شرکت در آزمون کتبی دعوت به همکاری" در مدارک مورد نیاز متقاضی است که با احتساب ثبت نام هشت هزار متقاضی شرکت در آزمون، مبلغی افزون بر 400 میلیون ریال از این محل به حساب در آمدهای اختصاصی دانشگاه واریز شده است حال آنکه افرادی که امکان حضور در جلسه کتبی برایشان مهیا شده بسیار اندک بوده اند .

با قدری تامل بر این مساله مشخص می شود که این نوع رفتار در برگزاری آزمون های استخدام نه تنها باعث بی اعتمادی مردم به دستگاه های دولتی می شود بلکه شاید چنین برداشت شود که این اقدامات راهی برای پر کردن حساب های خالی این مراکز است کما اینکه در آزمون دانشگاه بوعلی سینا همین شبهه ایجاد و موج نارضایتی مردم از این اقدام به راه افتاد .

شاید در نگاه اول چنین به نظر آید که در این آزمون حدود هشت هزار داوطلب به طور مستقیم با اتفاق رخ داده در ارتباط بودند اما آنچه مشهود است اینکه با احتساب شمار خانواده های این افراد که به نوعی با این مساله درگیر شده اند، جمعیتی بالغ بر 25 هزار نفر درگیر مسئله هستند چراکه به امید آنها در استخدام فرزندشان، جامه عمل پوشانده نشد .

حال با این وضعیت نه تنها افراد متقاضی شرکت در این آزمون، بلکه افکار عمومی منتظر پاسخگویی دانشگاه بوعلی سینای همدان در خصوص این نوع رفتار است چراکه این نهاد در راستای پاسخگو بودن دستگاه های دولتی به افکار عمومی باید مسئله را روشن نماید.

از سوی دیگر نیز باید مشخص گردد که چه کسی مسئول ضرر های وارده به این افراد خواهد بود؟!