11 هوادار گلاسگو رنجرز زندانی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های فوتبال گلاسکورنجرز اسکاتلند و سنت پترزبورگ روسیه در مرحله فینال جام یوفا سال 2008 با برتری 2 بر صفر نماینده روسیه در منچستر به پایان رسید اما آنچه بیش از این نتیجه مورد توجه رسانه ها قرار گرفت درگیری هزاران هوادار رنجرز با نیروهای پلیس بود.

بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، هولیگان های اسکاتلندی بیش از 5 ساعت با ماموران پلیس درگیر بودند و به سوی آنها بطری پرتاب می کردند. دو افسر پلیس در جریان این درگیری تحت محاصره تماشاگران قرار گرفته و زیر مشت و لگد خشونت آمیز قرار گرفتند. سرآغاز این درگیری از مرکز شهر بود جایی که تلویزیون غول آسا به زمین افتاد.

قاضی آندرو بلیک، در دادگاه منچستر، 11 نفر از 12 نفری که در محکمه حاضر شده بودند را به جرم حمله به دو افسر پلیس به زندان محکوم کرد. وی گفت: موضوع شورش هواداران هیچ ربطی به فوتبال نداشت و همه آن به نوشیدن الکل بازمی گشت.

بیشترین مدت زمان محکومیت از آن "اسکات مک سه ونی " 22 ساله است که به دلیل حمله به پلیس به سه و نیم سال زندانی محکوم شده است.

در جریان دیدار تیم های رنجرز و سنت پترزبورگ 125 هزار هوادار اسکاتلندی در حالی که بیشتر آنها بلیت نداشتند و مست هم بودند ، در مرکز شهر منچستر تجمع کرده بودند.