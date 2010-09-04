به گزارش خبرنگار مهر، میلاد میداودی که از ناحیه زانو دچار مصدومیت شده بود، طبق نظر پزشک تیم چند جلسهای را فیزیوتراپی کرد و مشکلی برای همراهی تیمش در بازی مقابل مس کرمان ندارد. میداودی امروز شنبه تست میدهد تا در صورت رفع کامل مصدومیتش تمرینات را آغاز کند.
دیدار دو تیم استقلال تهران و مس کرمان از هقته هشتم رقابتهای لیگ برتر روز جمعه 19 شهریورماه از ساعت 18:45 در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار میشود.
محسن یوسفی هافبک چپ پای آبیپوشان ظرف یکی دو روز آینده در تمرینات تیمی شرکت میکند. طبق نظر پزشک تیم، روند بهبودی این بازی رضایتبخش است و میتواند نرم دویدن را آغاز کند. یوسفی چند هفتهای به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیمش نبود.
امیدرضا روانخواه دیگر مصدوم استقلال، از هفته آینده در تمرینات گروهی حاضر میشود. این بازیکن که فصل پیش با پارگی رباط صلیبی روبرو شد، مدتی است اختصاصی تمرین میکند اما رفتهرفته آماده حضور در میادین میشود. روانخواه از 3 یا 4 هفته دیگر میتواند برای استقلال بازی کند.
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