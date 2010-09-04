مقامات اتریش بازی آنلاین ضدمسجد را ممنوع کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بازی آنلاین " خداحافظ مسجد" که از روز دوشنبه 8 شهریور راه‌اندازی شده بود با انتقادهای شدید از سوی حزب سوسیال دموکرات، حزب سبز اتریش و همچنین جوامع اسلامی و کاتولیک رو به رو شد.

این بازی از سوی یکی از شاخه‌های حزب راست‌گرای افراطی موسوم به آزادی در آستانه برگزاری انتخابات در ایالت اشتایر راه‌اندازی شده بود و در آن بازیکن ترغیب می‌شد که با علامت " ایست" مساجد و مناره‌هایی که در حومه شهر به وجود می‌آیند مورد هدف قرار دهد.

پس از ممنوع شدن این بازی از سوی مقامات اتریشی در حزب افراط گرای آزادی، در پایگاه اینترنتی این بازی نوشته است که در نتیجه فشارهای سیاسی از طرف مخالفان، این بازی از سوی مقامات دادگستری اتریش ممنوع شده است.

دفتر دادستان محلی اوایل هفته اعلام کره بود که حزب آزادی اتریش را بر سر این بازی مورد بازجویی قرار می‌دهد. از سوی دیگر این حزب افراط‌گرا مدعی شده که می‌خواهد بحث ساخت مساجد را بار دیگر به جریان بیندازد.

این مناقشه نمونه کوچکی از روندهای گسترده در ایالات متحده و اروپا است که علیه اسلام، مسلمانان و ساخت مساجد در جریان است.

ماه گذشته نیز پس از آنکه یکی از از رهبران اسلامی اتریش طی مصاحبه‌ای گفته بود که آرزو دارد در تمام ایالات اتریش یک مسجد با یک مناره ساخته شود، برخی از احزاب سیاسی این کشور اروپایی واکنشهای افراطی نشان دادند.

در اتریش چهار مسجد با مناره وجود دارند که هیچ کدام در ایالت اشتایر قرار ندارند. این درحالی است که حدود 6/1 درصد از جمعیت اتریش را مسلمانان تشکیل داده‌اند.