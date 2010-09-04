تالار فخرالدین اسعد گرگانی بازسازی شد

صفرعلی اخلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برآورد هزینه برای بازسازی تالار بیش از 10 میلیارد ریال بود، در حالیکه حتی نیمی از این مبلغ را هم نداشتیم شروع به کار کردیم و کار بازسازی تا سطح اعتبار به خوبی انجام شد.

وی تصریح کرد: با این کار غبار 30 ساله از چهره تالار برداشته شدو قسمتهای مختلفی اصلاح شد و فضای خوبی در سالن اصلی و سالنهای دیگر بوجود آمد.

وی افزود: برای بازسازی برق اضطراری و تجهیزات سالن ار باقیمانده ی اعتبار استفاده خواهد شد و تا پایان سال کار انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: انبار پشت تالار به سالن تخصصی تمرین تئاتر تبدیل شد و با توجه به اختصاص اعتبار در جوار تالار شروع به ساخت نگارخانه مصوب سفر هیئت دولت تا پایان سال انجام خواهد شد.

اخلی بیان داشت: با ساخت این نگارخانه وجود سازه نمایشگاهی مجموعه ای بسیار غنی را برای اهل هنر استان فراهم خواهد کرد.



