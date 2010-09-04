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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸

تالار فخرالدین اسعد گرگانی بازسازی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد گفت: بازسازی تالار فخرالدین اسعد گرگانی یک درخواست همگانی بود که با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 500 میلیون ریال انجام شد.

صفرعلی اخلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برآورد هزینه برای بازسازی تالار بیش از 10 میلیارد ریال بود، در حالیکه حتی نیمی از این مبلغ را هم نداشتیم شروع به کار کردیم و کار بازسازی تا سطح اعتبار به خوبی انجام شد.

وی تصریح کرد: با این کار غبار 30 ساله از چهره تالار برداشته شدو قسمتهای مختلفی اصلاح شد و فضای خوبی در سالن اصلی و سالنهای دیگر بوجود آمد.
 
وی افزود: برای بازسازی برق اضطراری و تجهیزات سالن ار باقیمانده ی اعتبار استفاده خواهد شد و تا پایان سال کار انجام خواهد شد.
 
وی ادامه داد: انبار پشت تالار به سالن تخصصی تمرین تئاتر تبدیل شد و با توجه به اختصاص اعتبار در جوار تالار شروع به ساخت نگارخانه مصوب سفر هیئت دولت تا پایان سال انجام خواهد شد.
 
اخلی بیان داشت: با ساخت این نگارخانه وجود سازه نمایشگاهی مجموعه ای بسیار غنی را برای اهل هنر استان فراهم خواهد کرد.  
 
 
کد مطلب 1145115

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