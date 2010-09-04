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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۳۳

یوسف نژاد:

تعطیلات عید فطر یکشنبه در صحن علنی مجلس بررسی می شود

تعطیلات عید فطر یکشنبه در صحن علنی مجلس بررسی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تعطیلی سه روزه عید فطر فردا یکشنبه در صحن علنی مجلس بررسی می شود.

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: این طرح قرار است فردا یکشنبه در صحن علنی مجلس بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به نظرسنجی هایی که در مجلس صورت گرفته به نظر می رسد تعطیلی سه روزه عید فطر در ایران به تصویب نمایندگان مجلس برسد.
 
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه پس از تصویب طرح در مجلس فرصت 10 روزه ای به شورای نگهبان برای بررسی داده می شود، تصریح کرد: در صورتی که مدت بررسی و تصویب این طرح تصویب شورای نگهبان تا قبل از عید فطر صورت گیرد امکان اجرای طرح در سال جاری وجود دارد.
 
به گزارش مهر، تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ماه رمضان امسال طرح تعطیلی سه روزه عید فطر را در ایران مطرح کرده بودند.
 
در صورت تصویب طرح فوق، تعطیلات عید فطر در ایران سه روز خواهد بود و تعطیلی روزهای 12 فروردین و 29 اسفند هر ساله از تقویم رسمی کشور حذف می شود.
کد مطلب 1145116

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