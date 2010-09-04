پاسخگویی وزیر کشور به 19 سئوال در کمیسیون شوراها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بررسی طرح اختیار دولت برای تعیین ساعت کار در ماه مبارک رمضان و افزایش تعطیلات عید سعید فطر یکشنبه در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بررسی می شود.

ادامه رسیدگی به طرح امر به معروف و نهی از منکر نیز در برنامه کاری روز یکشنبه این کمیسیون قرار دارد.

مصطفی محمد نجار وزیر کشور روز سه شنبه برای پاسخگویی به سئوال مصطفی مطورزاده نماینده خرمشهر، سئوال بهمن محمدیاری نماینده طالش و رضوانشهر، سئوال حسن ونایی نماینده ملایر، سئوال مصطفی کواکبیان نماینده سمنان، سئوال عبدالحسین ناصری نماینده گرگان ، سئوال یونس اسدی نماینده مشکین شهر، سئوال داریوش قنبری نماینده ایلام، سئوال ایوب پاپری مقدم نماینده دشتستان، سئوال احمد علی مقیمی نماینده بهشهر و نکا، سئوال یعقوب جدگال نماینده چابهار، سئوال سید علی میرخلیلی نماینده میناب ، سئوال محمد مهدی افشاری نماینده داراب، سئوال یوسف نجفی نماینده مراغه، سئوال سیروس سازدار نماینده مرند و جلفا، سئوال جعفر قادری نماینده شیراز، سئوال محمد جواد نظری مهر نماینده کردکوی، سئوال سید علی ادیانی راد نماینده قائم شهر و سئوال شاپور پولادی نماینده ایلام، در کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور حضور می یابد.

ادامه رسیدگی به طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در دستور کار روز دوشنبه کمیسیون مشترک طرح های سه گانه قرار دارد.