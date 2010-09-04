شرایط جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب1372ـ، آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح کردند.

بر اساس این مصوبه، بندهای (2) و (3) ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ ، موضوع تصویب‌نامه مورخ 6/2/1373 اصلاح شد.

طبق این اصلاحات، بند 2 ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درباره چگونگی صدور کارت بازرگانی، بدین گونه اصلاح شد که «کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا سایر شهرستان‌ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند، برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص حسب درخواست متقاضی صادر می‌گردد که پس از تأیید وزارت بازرگانی معتبر خواهدبود.»

ضمنا کارت بازرگانی کلیه شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های مربوط فقط توسط اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تهران یا سایر شهرستانها صادر می‌گردد که پس از تأیید وزارت بازرگانی معتبر خواهدبود.

فهرست رشته فعالیت خاص قابل درج در کارت بازرگانی توسط وزارت بازرگانی با هماهنگی اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

بر اساس این مصوبه، شرایط اشخاص حقیقی ایرانی برای دریافت کارت بازرگانی عبارتند از: داشتن حداقل سن بیست و سه سال تمام، داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان (صدور کارت بازرگانی برای دارندگان برگ معافیت موقت فقط در مدت اعتبار برگ معافیت موقت بلامانع است)، داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه، داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری (برای احراز این شرط ارایه مدارک مثبته و حسب مورد تأیید اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است)، داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی، داشتن حساب جاری در یکی از بانک‌های داخلی و داشتن گواهی عدم چک برگشتی در سیستم بانکی کشور، عدم اشتغال تمام وقت و رابطه استخدامی با وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و قوای سه‌گانه، عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب، نداشتن محکومیت مؤثر کیفری، ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر عدم بدهی مالیاتی یا تعیین تکلیف آن و داشتن گواهی حضور و موفقیت در دوره‌های توجیهی.

ضمنا دستورالعمل دوره‌های آموزشی توجیهی شامل سرفصل‌های آموزشی، میزان ساعات آموزش و چگونگی صدور گواهی حضور در دوره‌ها و سایر شرایط، متناسب با فناوریهای جدید به گونه‌ای که در نهایت سازمان توسعه تجارت ایران صلاحیت متقاضی مبنی بر اخذ کارت بازرگانی را تأیید کند، براساس تفاهم‌نامه‌ای خواهدبود که توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ارایه می‌گردد. البته فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های مرتبط از ارایه این گواهی معاف می‌باشند و فهرست رشته‌های مرتبط در دستورالعمل اجرایی دوره‌های آموزشی مشخص خواهد شد.

بر اساس این اصلاحیه، شرایط اشخاص حقیقی غیرایرانی برای دریافت کارت بازرگانی نیز عبارتند از: داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص حقیقی ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت و داشتن پروانه کار و اقامت معتبر و عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور.

در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت یادشده می‌تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام کند.

شرایط اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند) نیز بدینگونه تعیین شد که مدیرعامل شرکت باید دارای شرایط مقرر شامل داشتن حداقل سن بیست و سه سال تمام، داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان، داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه، عدم چک برگشتی در سیستم بانکی کشور، عدم اشتغال تمام وقت و رابطه استخدامی با وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و قوای سه‌گانه، عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب، داشتن گواهی حضور و موفقیت در دوره‌های توجیهی و حسب مورد و داشتن پروانه کار و اقامت معتبر و عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور نیز باشد.

مدیران عامل شرکتهای تعاونی، شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ـ مصوب1358ـ مشمول محدودیت «عدم اشتغال تمام وقت و رابطه استخدامی با وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و قوای سه‌گانه» نخواهند بود.

مدیران عامل شرکتهای دولتی، شرکت‌های متعلق به نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ـ مصوب1358ـ که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی و نهاد ذی‌ربط صادرشده باشد، از ارایه گواهی «نداشتن محکومیت مؤثر کیفری» معاف خواهندبود.

شرکت‌ها باید دارای شرایط مقرر شامل داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری، داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی، داشتن حساب جاری در یکی از بانک‌های داخلی و داشتن گواهی عدم چک برگشتی در سیستم بانکی کشو،. عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب و ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر عدم بدهی مالیاتی یا تعیین تکلیف آن باشند. کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یادشده به نام شرکت صادر می‌گردد.

چگونگی تمدید کارت بازرگانی

طبق مصوبه دولت، دارنده کارت بازرگانی یا نماینده قانونی وی با ارایه اصل کارت بازرگانی و مدارک مشروح زیر باید برای انجام تشریفات تمدید به اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مراجعه نماید:

1- گواهی از حوزه مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی‌شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده (موضوع ماده (53) قانون اصلاح موادی از قانونی مالیاتهای مستقیم ـ مصوب1371ـ).

2- ارایه آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبت هر نوع تغییرات در شرکت درخصوص اشخاص حقوقی و ارایه اظهارنامه ثبت نام در دفتر ثبت تجاری برای اشخاص حقیقی.



کلیه دارندگان کارت بازرگانی چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به تمدید آن ننمایند، باید علاوه بر ارایه مدارک این بند کلیه مراحل صدور کارت بازرگانی را دوباره طی نمایند. تاریخ تمدید کارت بازرگانی، مبدأ اعتبار مجدد خواهدبود.



اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند براساس دستورالعملی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به تأیید وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می‌رسانند؛ اشخاص و شرکتهای تعاونی را رتبه‌بندی نمایند. کارت‌ بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی یادشده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک سال تا پنج سال قابل تمدید خواهدبود.



هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می‌تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد.دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند. این تصـویب‌نامه پس از تأیید رئیس جمهوری توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است.