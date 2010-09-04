حسین عاشوری در گفتگو با مهر گفت: با آزادسازی قیمتها در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نرخ‌های بخش ریلی به صورت طبیعی افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه با تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی دولت و با هماهنگی وزارت راه و ترابری، قیمت بلیت ناوگان باری و مسافری پس از اجرای این قانون به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به بررسیهای انجام شده بر روی شاخصهای موجود مانند قیمت سوخت و بلیت در زمانی هدفمندی یارانه ها، اظهارداشت: با توافق‌های انجام شده با دولت برای جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمتها، شیب افزایش قیمت در سال اول کم بوده و از سال دوم افزایش خواهد یافت.

مدیر کل امور اقتصادی راه آهن با بیان اینکه برای افزایش نرخها، جدول زمان‌بندی در نظر گرفته نمی شود، از تنظیم قیمتها متناسب با وضیعت موجود اجتماعی خبر داد و گفت: در حال حاضر چارچوب کلی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در بخش ریلی طراحی شده است.

عاشوری با تاکید بر اینکه افزایش نرخهای بخش مسافری ریلی نسبت به بخش جاده ای بسیار کمتر است، تصریح کرد: نسبت مصرف سوخت در بخش مسافری ریلی نصف مصرف در بخش جاده ای است، بنابراین نسبت تاثیر هدفمند سازی یارانه ها به این بخش نیز به همین اندازه پایین تر است.

وی اظهار داشت: به لحاظ شرایط موجود، هدفمندسازی یارانه ها مشکلی برای حمل و نقل باری ریلی به وجود نمی‌آورد اما در خصوص حمل و نقل مسافری برای جلوگیری از اعمال فشار ناشی از اجرای این قانون، باید در چند سال نخست همچنان یارانه برای این بخش در نظر گرفته شود.

مدیر کل امور اقتصادی راه آهن با اشاره به خصوصی بودن 40 درصد از ناوگان موجود، اظهار داشت: با توجه به عدم تعلق یارانه ها به بخش خصوصی، در حال حاضر نرخ بلیت این ناوگان بالاتراز ناوگان دولتی است و برای توسعه آن، دولت باید به ارائه برخی مشوقهای غیر نقدی و یا تسهیلات ارزی و ریالی اقدام کند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر نحوه نظارت بر افزایش نرخ بلیتها در بخش ریلی خصوصی گفت: براساس قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی مصوب سال 1384، تغییر در تعرفه حمل بار قطارهای باری و قیمت بلیت قطارهای مسافری مربوط به بخش خصوصی باید با پیشنهاد این بخش و تصویب هیئت مدیره راه آهن انجام شود و شرکتها اجازه افزایش نرخهای خود به صورت خودسرانه را نخواهند داشت.