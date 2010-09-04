مذاکرات سازش اشتباه بزرگ ابومازن است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی العرب آنلاین در مطلبی به مذاکرات سازش که مرحله اول آن پنجشنبه دوم سپتامبر در آمریکا انجام شد، می پردازد.

دراین مقاله که باعنوان " ابومازن میز غلطی را انتخاب کرد" آمده است: بازگشت به مذاکرات مستقیم بدون هیچ تضمینی و بدون اجماع ملی اشتباه بزرگی است که ابومازن مرتکب شده چرا که انجام مذاکراتی که دشمن صهیونیستی آن را به بازی گرفته هیچ فایده ای ندارد و تشکیلات خودگردان فلسطین هم یکی از ابزار این بازی شده که بنیامین نتانیاهو مجری آن است.

"احمد برکه " نویسنده این مقاله می افزاید: این عیب نیست که ابومازن به ضعف تشکیلات خودگردان فلسطین و نابسامانی وضعیت داخلی فلسطین اعتراف کند بلکه عیب و عیب بزرگتر آن است در پشت میز مذاکره ای بنشیند که خود به بی فایده بودن آن اعتراف کند.

درادامه تاکید شده است: تشکیلات خودگردان فلسطین باید بداند که همه طرف ها از این مذاکره سود می برند مگر طرف فلسطینی که از زمانی که بر سر میز مذاکره با طرف صهیونیستی می نشیند حتی از زمان توافقنامه اسلو گرفته تا کنون تنها ضرر و زیان نصیب آن می شود.

نویسنده همچنین تاکید می کند: ابومازن باید به صراحت به بیهوده بودن این مذاکرات در سایه اشغالگری اعتراف کند و گزینه صحیح یعنی رسیدگی به وضعیت داخلی فلسطین و تصمیم برای ایجاد آشتی ملی را برگزیند تا در نتیجه این آشتی زمینه برخورد قوی با دشمن اشغالگر و اجبار آن برای بازپس دادن حق و حقوق فلسطینیان فراهم شود.

در پایان این مقاله آمده است: مقاومت تنها راه مقابله با اسرائیل است نه اینکه با دشمن صهیونیستی بر سر میزی بنشینیم که برای انجام مذاکرات شرط و شروط می نهد.