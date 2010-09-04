1000 مددجوی کمیته امداد از آموزشهای مهارت خانواده استفاده کردند

مجید الهی راد ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر دربجنورد با اعلام این مطلب افزود: این دوره ها در قالب آموزشهای گروهی، همسران جوان، دختران در آستانه ازدواج، آموزش مهارتی و طرح فلاح است که در سال جاری هزار و 350 مددجو از آن استفاده کردند.

وی با بیان اینکه در این دوره های آموزشی مسائل دینی واعتقادی، بهداشت فردی و روانی، مسائل فرهنگی و اجتماعی توسط اساتید مجرب تدریس شد تصریح کرد: در حقیقت مددجویان به خصوص بانوان با شرکت در این دوره ها خود را برای ایفای نقش مطلوب در زندگی آماده می کنند.

الهی راد برگزاری دوره آموزش گروهی را ویژه مادران سرپرست خانوار، آموزش دختران در آستانه ازدواج ویژه دختران جوان بین 15 تا 30 سالی که در شرف ازدواج هستند وآموزش همسران جوان را ویژه نوعروسان و تازه دامادها عنوان کرد.



وی با اعلام اینکه طرح فلاح نیز برای خانواده هایی که کمتر در جامعه و اجتماع حضور می یایند برگزار می شود گفت: در اجرای این طرح گروه هدف با اصول و مبانی دینی، معرفتی و اعتقادی در زندگی و اجتماع آشنا می شوند.



وی اظهار داشت: این نهاد در تلاش است تا پایان امسال نیز به چهار هزار و 35 نفر مددجو در قالب آموزشهای گروهی و600 خانواده در قالب طرح فلاح آموزش بدهد.



وی با اشاره به اینکه این طرح همه ساله درایام سال با موضوعات مختلف برگزار می شود گفت: امید است امسال نیز با برگزاری اینگونه برنامه ها بتوانیم مددجویان را که از اقشارآسیب پذیر جامعه هستند برای تصمیم گیری بهتر در مراحل مختلف زندگی و آینده مطلوب آماده کنیم.