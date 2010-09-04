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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۳۰

16 اثر از همدان به جشنواره فیلم کودک معرفی شد

16 اثر از همدان به جشنواره فیلم کودک معرفی شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر انجمن سینمای جوان همدان گفت: 16 اثر برتر برای شرکت در بخش با فیلم سازان همدانی به دبیرخانه بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان معرفی شد.

مسعود ویژه در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه پس از پایان مهلت ارسال فیلمنامه ها و ارایه 60 اثر به دبیرخانه بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در همدان و دفتر انجمن سینمای جوان استان، 16 اثر برتر معرفی شدند که از حمایت مالی دبیرخانه برخوردار می شوند، اظهار داشت: حمایت از سینماگران همدانی افزایش انگیزه و استعدادیابی آنها را در پی دارد.

ویژه با اشاره به اینکه این اقدام موجب حضور پرمحتواتر و مطلوب تر آثار این مجموعه می شود، افزود: " نگاه آزاد به آنچه از کودکان برای کودکان است" موضوع اصلی بخش رقابتی با فیلم سازان همدانی در جشنواره بیست و چهارم است.

وی گفت: فیلمنامه های ارایه شده باید در قالب داستانی و انیمیشن و به صورت فیلمنامه فیلم کوتاه به دبیرخانه ارایه می شد که پس از بررسی 60 اثر، 16 اثر برتر به مرحله نهایی راه یافتند.

ویژه افزود: این رقابت در دو بخش داستانی و انیمیشن برگزار می شود و به بهترین اثر برگزیده در بخش رقابتی و جنبی پروانه زرین و جایزه اهدا می شود.

بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 16 تا 20 مهرماه امسال در همدان برگزار می شود.

کد مطلب 1145127

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